Ο Νίκολα Μιλουτίνοφ και ο Μπόγκνταν Μπογκντάνοβιτς απολαμβάνουν τις καλοκαιρινές τους διακοπές στη Μύκονο, μετά το τέλος μιας απαιτητικής σεζόν.

Η σεζόν του Ολυμπιακού ολοκληρώθηκε με τον ιδανικό τρόπο, καθώς η ομάδα του Πειραιά κατέκτησε τόσο την 4η EuroLeague της ιστορίας της όσο και το 16ο πρωτάθλημα Ελλάδας, πετυχαίνοντας το double.

Ένας από τους βασικούς πρωταγωνιστές αυτής της πορείας ήταν ο Νίκολα Μιλουτίνοφ, ο οποίος αποτέλεσε σημείο αναφοράς στη ρακέτα των «ερυθρόλευκων». Ο Σέρβος σέντερ με την αγωνιστική δράση να έχει ολοκληρωθεί, επέλεξε τη Μύκονο για να ξεκουραστεί και να αποφορτιστεί. Μέσα από story στο Instagram, εμφανίστηκε σε σκάφος στη θάλασσα, απολαμβάνοντας στιγμές χαλάρωσης μακριά από τα παρκέ.

Στην ίδια παρέα βρέθηκε και ο συμπαίκτης του στην εθνική Σερβίας, Μπόγκνταν Μπογκντάνοβιτς, ο οποίος επίσης πέρασε μέρος των καλοκαιρινών του διακοπών στην Ελλάδα, έχοντας μάλιστα βρεθεί πρόσφατα στη χώρα για να παρακολουθήσει από κοντά τον τρίτο και τον τέταρτο τελικό της Stoiximan GBL.