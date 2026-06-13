Η πιο μεγάλη ώρα είναι τώρα!

Η ώρα της απόλυτης κρίσης για τον πρωταθλητή έφτασε, καθώς Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός διασταυρώνουν τα ξίφη τους στο ΣΕΦ (18:00) στον πέμπτο τελικό που θα κρίνει οριστικά την κούπα.

Οι «αιώνιοι» βρίσκονται ισόπαλοι στο 2-2 μετά από τέσσερις σπουδαίες αναμετρήσεις, και πλέον το Game 5 θα κρίνει τον τίτλο. Στην ιστορία των τελικών, αυτή είναι η 15η φορά που ο τίτλος κρίνεται σε πέμπτο ματς.

Η παράδοση ευνοεί τους γηπεδούχους, οι οποίοι μετρούν 12 επικρατήσεις, έναντι μόλις δύο των φιλοξενούμενων, αμφότερες από τον Παναθηναϊκό στο Φάληρο, το 1999 και το 2017.

Ο Ολυμπιακός καλείται να κάνει στο ΣΕΦ αυτό που δεν έκανε στο «T-Center» για να κρατήσει τα σκήπτρα του. Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα, παρά το προβάδισμα με 2-1 και το ευρύτερο rotation που διέθετε λόγω των ελλείψεων των «πράσινων», λύγισε στη δεύτερη παράταση με 93-86.

Η ΚΑΤΑΚΤΗΣΗ ΤΗΣ GBL ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΣΕ ΑΠΟΔΟΣΗ* 100

Οι «ερυθρόλευκοι» στηρίζονται στην ισχύ της έδρας, στοχεύοντας στο δεύτερο συνεχόμενο πρωτάθλημα, το οποίο θα ολοκληρώσει ιδανικά μια ονειρική χρονιά μετά και την κατάκτηση της Euroleague.

Ο Παναθηναϊκός του Εργκίν Αταμάν επέδειξε παροιμιώδη σκληράδα και πνευματική δύναμη στον τέταρτο τελικό, αφού ξεπέρασε τις μεγάλες απώλειες πριν και κατά τη διάρκεια του αγώνα.

Με μπροστάρηδες τους Σορτς, Τολιόπουλο και Χέιζ-Ντέιβις, οι «πράσινοι» ισοφάρισαν και πηγαίνουν στο Φάληρο με την ψυχολογία στα ύψη για μια επική ανατροπή τίτλου.

Η ΚΑΤΑΚΤΗΣΗ ΤΗΣ GBL ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟ ΣΕ ΑΠΟΔΟΣΗ* 100

Ο Αταμάν περιμένει μέχρι την τελευταία στιγμή να δει αν θα έχει στη διάθεσή του τους Σλούκα και Όσμαν, γεγονός που θα καθορίσει τις λύσεις του στον «τελικό των τελικών».

Η τελική μονομαχία αναμένεται συγκλονιστική και η διαφορά για το νικητή αναμένεται οριακή βάσει της εικόνας των προηγούμενων αγώνων. Στο 2.88 ο νικητής να έχει διαφορά 1-5 πόντους.

Πολλά για τον γηπεδούχο Ολυμπιακό κρίνονται από την επιρροή του Μιλουτίνοφ, ο οποίος είχε μεγάλη συνεισφορά στις δύο νίκες, ενώ στις δύο ήττες έμεινε στα ρηχά. Ο Σέρβος σέντερ μπορεί και να δημιουργήσει. Στο 2.00 το combo πόντων και ασίστ στο Over 12.5.

Από την άλλη πλευρά πολλά κρίνονται από τους πόντους του Ναν που ήταν πρώτος σκόρερ των «πράσινων» στο Game 4 (23π.) απειλώντας και από μακριά. Στο 2.10 να έχει Over 2.5 εύστοχα τρίποντα.

Τέλος, ανάμεσα στις 800+ προσφερόμενες αγορές του αγώνα, μπορεί κάποιος να βρει ειδικό στοίχημα ομάδων και παικτών, super ενισχυμένες αποδόσεις, και μία πλούσια γκάμα από στατιστικές επιλογές (πόντοι, ριμπάουντ, τρίποντα κ.ά).

*ΙΣΧΥΟΥΝ ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΙ ΣΤΟ NOVIBET.GR/INFO/OROI

ΟΙ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΑΝΑ ΠΑΣΑ ΣΤΙΓΜΗ

21+ | ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | ΕΟΠΑΕ – ΓΡΑΜΜΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ: 1114 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ.