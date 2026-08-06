ΠΑΟΚ - Άντερλεχτ: Συμπλήρωσε κάρτες ο Χατζηδιάκος, χάνει τη ρεβάνς
Κακό πρώτο ημίχρονο για τον ΠΑΟΚ στο πρώτο ματς με την Άντερλεχτ στην Τούμπα για τον 3ο προκριματικό γύρο του Europa League. Η ομάδα του Αλέσιο Λίσι πήγε στα αποδυτήρια ούσα πίσω στο σκορ με 1-0, ενώ έχασε τον Παντελή Χατζηδιάκο ενόψει της ρεβάνς.
Ο διεθνής Έλληνας κεντρικός αμυντικός «κιτρινίστικε» στο 38ο λεπτό του αγώνα με τους Βέλγους και συμπλήρωσε τρεις κάρτες σε ισάριθμα ευρωπαϊκά ματς των Θεσσαλονικιών, οπότε θα χάσει τη ρεβάνς των Βρυξελλών.
Με δεδομένο πως ο Χατζηδιάκος δεν έχε δικαώμα συμμετοχής στο δεύτερο ματς με την Άντερλεχτ ο Άριτζ Ελουστόντο έχει προβάδισμα για το πλευρό του Γιάννη Μιχαηλίδη στα στόπερ.
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Η ρεβάνς θα γίνει στις 13 Αυγούστου στο «Lotto Park». Ο αγώνας θα κάνει σέντρα στις 21:30 και θα μεταδοθεί από το OPEN.
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