Στο 38' του αγώνα του ΠΑΟΚ με την Άντερλεχτ ο Κωνσταντέλιας ανατράπηκε για δεύτερη φορά μέσα στην περιοχή, δεν δόθηκε το πέναλτι και όταν πήγε ο Μουνουέρα για να δει το VAR γύρισε την φάση πίσω και έδωσε επιθετικό στον Ζίβκοβιτς.

Ένα λεπτό μετά το χαμένο πέναλτι του ΠΑΟΚ με τον Μιχαηλίδη ο «δικέφαλος του βορρά» βρέθηκε μια ανάσα από να πάρει ακόμα ένα. Για την ακρίβεια ο Κωνσταντέλιας φαίνεται να ανατρέπεται πεντακάθαρα, με τον Μουνουέρα να μην δίνει την εσχάτη των ποινών.

Οι «ασπρόμαυροι» διαμαρτυρήθηκαν έντονα καθώς ξεκάθαρα υπήρξε ανατροπή με τον Ισπανό να πηγαίνει στο VAR. Εκεί ωστόσο γύρισε την φάση πίσω και υπέδειξε επιθετικό φάουλ του Ζίβκοβιτς στο ξεκίνημα της φάσης και δεν έδωσε το πέναλτι που υπήρξε μετά.