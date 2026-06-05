Εκεί που οι Σπερς πρέπει να γίνουν ξανά... φαβορί!

Οι San Antonio Spurs και οι New York Knicks έρχονται ξανά αντιμέτωποι στην έδρα των πρώτων μετά από έναν συναρπαστικό τελικό όπου η ομάδα της Νέας Υόρκης πήρε τη νίκη.

Οι Knicks έδειξαν χαρακτήρα και έκαναν το break, παίρνοντας τη νίκη με 95- 105, έχοντας για μεγάλο πρωταγωνιστή τον Jalen Brunson. Ο super star της ομάδας πέτυχε 30 πόντους, βάζοντας καθοριστικά καλάθια στο τέλος και ήταν ο κύριος λόγος για τον οποίο η ομάδα του έφτασε σε μία μεγάλη ανατροπή.

Με ένα σερί 11-0 στο τέλος το 95-94 υπέρ των Spurs, έγινε 95-105 και οι Knicks έκαναν το πρώτο βήμα προς τον τίτλο. Θα χρειαστεί να επαναλάβουν παρόμοια εμφάνιση και στο Game 2. Το να πετύχει ο Jalen Brunson Over 25.5 Πόντους είναι σε απόδοση 1.94 στη Novibet.

Πέρα από τον Brunson βέβαια βγήκε μπροστά και ο Karl-Anthony Towns με 18 πόντους και 12 ριμπάουντ. Από την άλλη οι Spurs είδαν τον Victor Wembanyama να πετυχαίνει 26 πόντους, είχε όμως 6/21 σουτ. Δεδομένα θα πάρει πολλές προσπάθειες και σε αυτό το παιχνίδι με την ελπίδα να είναι ακόμα πιο εύστοχος. Το Over 10.5 Προσπάθειες για δίποντα του Wemby είναι σε απόδοση 1.70 στη Novibet.

H ομάδα του San Antonio θέλει να βγάλει αντίδραση και να κάνει το 1-1 στη σειρά προκειμένου να πάει στη Νέα Υόρκη για το δικό της break. Έδειξε και από τις αναμετρήσεις με τους Thunder ότι δεν καταλαβαίνει από έδρες αλλά τώρα θέλει να εκμεταλλευτεί τη δική της. Η νίκη των Spurs με χάντικαπ -6,5 είναι σε απόδοση 1.95 στη Novibet.

Οι Spurs στηρίζουν αρκετά τις ελπίδες τους στον Wembanyama, τη στιγμή που οι Knicks έχουν για ηγέτη τους τον Brunson. Οι δύο τους αναμένεται να είναι οι πρωταγωνιστές και στο Game 2 στους τελικούς του πιο συναρπαστικού πρωταθλήματος του κόσμου.

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