Οι μάχες για το δαχτυλίδι ξεκινάνε!

Οι San Antonio Spurs υποδέχονται τους New York Knicks για τον πρώτο μεγάλο τελικό του ΝΒΑ. Η ομάδα του Σαν Αντόνιο τερμάτισε στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας της Δυτικής Περιφέρειας, πίσω μόνο από τους Oklahoma City Thunder.

Με πρωταγωνιστή τον Victor Wembanyama, το σύνολο του Μιτς Τζόνσον είχε ως στόχο να φτάσει ως το τέλος της διαδρομής αλλά ήξερε ότι θα χρειαστεί να κάνει τουλάχιστον μία υπέρβαση.

Αυτή ήταν ο αποκλεισμός των προηγούμενων πρωταθλητών, Thunder, στα ημιτελικά. Σε μία συναρπαστική σειρά όπου κρίθηκε στο Game 7, οι Spurs έκαναν ένα σπουδαίο break και τώρα έχουν την ευκαιρία να διεκδικήσουν το πρώτο πρωτάθλημά τους μετά το 2014.

Είναι το φαβορί για τη νίκη στο πρώτο ματς και το να την πετύχουν, με χάντικαπ -4,5, είναι σε απόδοση 1.91 στη Novibet.

O Wembanyama είναι ο ηγέτης της ομάδας σε άμυνα και επίθεση αλλά μόλις σε ένα παιχνίδι των ημιτελικών πέτυχε πάνω από 30 πόντους. Μπορεί να «κατεβάσει» πάνω από 10 ριμπάουντ αλλά το να πετύχει κάτω από 27.5 Πόντους είναι σε απόδοση 1.90 στη Novibet.

Στην αντίπερα όχθη, οι New York Knicks έχουν ραντεβού με την ιστορία τους. Για πρώτη φορά μετά το 1999, όπου αντιμετώπισε και πάλι τους Spurs, η ομάδα της Νέας Υόρκης βρίσκεται και πάλι σε έναν τελικό.

Στην κατοχή της έχει άλλωστε δύο πρωταθλήματα, με τελευταίο αυτό του 1973 και τώρα βρίσκεται μπροστά σε μία τεράστια πρόκληση.

Στα ημιτελικά «σκούπισε» τους Cleveland Cavaliers με 4-0 αλλά τώρα το έργο της θα είναι σαφώς δυσκολότερο. Για να κάμψει την αντίσταση των Spurs, θα χρειαστεί τα αστέρια της να βγουν μπροστά.

Ο Jalen Brunson έχει 26 πόντους μ.ο. τη φετινή σεζόν και από την απόδοση του ίδιου θα εξαρτηθούν πολλά. Το να σκοράρει Over 25.5 Πόντους είναι σε απόδοση 1.95 στη Novibet.

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