Mπιμπέροβιτς στο Gazz Floor by Novibet: «Η Φενέρ είναι η ζωή μου - Είμαστε η καλύτερη αμυντική ομάδα»

Δείτε όσα δήλωσε ο Ταρίκ Μπιμπέροβις στην κάμερα του Gazz Floor by Novibet εν όψει του ημιτελικού του Final Four με τον Ολυμπιακό.

Ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει τη Φενέρμπαχτσε στον πρώτο ημιτελικό του Final Four της Αθήνας (22/05, 18:00) και οι ομάδες τέθηκαν στη διάθεση των δημοσιογράφων ένα εικοσιτετράωρο πριν τη σημαντική αναμέτρηση.

Ο Ταρίκ Μπιμπέροβιτς μίλησε στην εκπομπή του Gazzetta «Gazz Floor by Novibet» για το σημαντικό παιχνίδι που ακολουθεί.

Αναλυτικά

Για το πώς θα προσεγγίσουν το ματς: «Το πιο σημαντικό πράγμα είναι η σκληράδα. Πρέπει να είμαστε δυνατοί και σκληροί από το πρώτο λεπτό και αυτό είναι που θα κρίνει το παιχνίδι».

Για το αν φέτος το διακύβευμα είναι δυσκολότερο: «Η ίδια η σεζόν είναι πολύ δύσκολη. Είχαμε δύο επιπλέον ομάδες, περισσότερα παιχνίδια και λιγότερο χρόνο για αποκατάσταση. Από αυτή την άποψη είναι πολύ δύσκολη. Σε επίπεδο ανταγωνισμού, πιστεύω ότι ζούμε την πιο ανταγωνιστική σεζόν της EuroLeague από τότε που ξεκίνησε. Θα είναι δύσκολο».

Για το αν η άμυνά τους είναι το πιο σημαντικό σημείο της σεζόν: «Η δική μου ή της ομάδας; Φυσικά, όποιος παρακολουθεί μπάσκετ αυτή τη σεζόν ξέρει ότι η ταυτότητά μας βασίζεται ουσιαστικά στην άμυνα. Είμαστε η καλύτερη αμυντική ομάδα και αυτό είναι που μας έφερε εδώ και αυτό είναι που θα μας οδηγήσει στην κατάκτηση του τίτλου».

Για το ότι θα συνεχίσει στη Φενέρμπαχτσε: «Η Φενέρμπαχτσε είναι ουσιαστικά η ζωή μου. Ήρθα εδώ όταν ήμουν πολύ, πολύ νέος. Μεγάλωσα ως άνθρωπος, μεγάλωσα ως παίκτης, αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι μεγάλωσα ως άνθρωπος εκεί. Όπως λέμε, σε κάνει δικό της. Έτσι αισθάνομαι για αυτόν τον σύλλογο. Δεν είναι ένας σύλλογος για μένα, είναι οικογένεια. Είμαι πραγματικά χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ και που βοηθάω αυτή την ομάδα να γίνει ιστορική».

Για το αν θα πάρει το τελευταίο σουτ η Φενέρ: «Φυσικά».