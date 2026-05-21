Οι οργανωμένοι φίλοι του Ολυμπιακού δίνουν ραντεβού αύριο στις 14.00 στο Καραϊσκάκης και ετοιμάζονται να... βάψουν στα ερυθρόλευκα το Μαρούσι για το Final 4 της Euroleague!

Αύριο στις 18.00 γίνεται το τσάμπολ στο Ολυμπιακός-Φενέρμπαχτσε στο glass floor του T-Center, με τον Ολυμπιακό να θέλει να φτάσει στο 4ο τρόπαιο της ιστορίας του στο 5ο σερί Final 4 του.

Ο κόσμος του Ολυμπιακού αναμένεται να βάψει στα ερυθρόλευκα το Μαρούσι. Η Θύρα 7 με ανακοίνωσή της καλεί τον κόσμο στις 14.00 στο Γεώργιος Καραϊσκάκης και από εκεί θα ξεκινήσει η πορεία για το T-Center.

Final Four 2026 – Η Euroleague «προσγειώνεται» στην Αθήνα

