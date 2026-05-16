Στο Gazz Floor By Novibet της Πέμπτης (14/05), ο Ιωάννης Παπαπέτρου σχολίασε μεταξύ άλλων το αν ο Παναθηναϊκός θα μπορούσε να συνεχίσει με έναν υπηρεσιακό προπονητή.

Τόνισε πως σε περίπτωση απομάκρυνσης του Έργκιν Άταμαν πριν το τέλος της τρέχουσας αγωνιστικής σεζόν, οι «πράσινοι» δύσκολα θα διεκδικούσαν τους στόχους τους.

Αναλυτικά όσα είπε ο Ιωάννης Παπαπέτρου:

«Καταλαβαίνω πως κάποιος μπορεί να θεωρεί ότι ο Παναθηναϊκός πρέπει να αλλάξει προπονητή. Ο Παναθηναϊκός είναι σε μια θέση που πολύ δύσκολα θα μπορούσε να προχωρήσει με υπηρεσιακό προπονητή. Αν ο Άταμαν φύγει από το τιμόνι στον Παναθηναϊκό, είναι πολύ δύσκολο η ομάδα να πορευτεί με υπηρεσιακό προπονητή και να διεκδικήσει τους στόχους του, οι οποίοι είναι υψηλότατοι.

Είναι δύσκολο για έναν προπονητή να υπάρχει σταθερότητα μετά από 6 μήνες. Έκανε σοφή επιλογή που ο Παναθηναϊκός συνεχίζει να πιστεύει στον κόουτς Άταμαν. Ο Παναθηναϊκός δεν είχε καλύτερες λύσεις στην αγορά μέσα στη σεζόν. Έχουμε δει πολλές φορές αυτό να πηγαίνει πολύ άσχημα. Ο Παναθηναϊκός έχει έναν μήνα να παίξει καλά και να κατακτήσει ένα νταμπλ. Αυτό μένει στην ιστορία. Σε 10 χρόνια δεν θα θυμάται κανείς ότι δεν πήγε ο Παναθηναϊκός στο Final Four.

Αντίστοιχα και για τον Ολυμπιακό. Αυτές οι ομάδες κυνηγούν τους τίτλους. Έχει μπροστά του 3 εβδομάδες να συσπειρωθεί, να παίξει ο ένας για τον άλλον, ώστε να έρθει ο στόχος. Αν αυτό δεν μπορεί να επιτευχθεί με τον Άταμαν, τώρα είναι η στιγμή για αλλαγή. Ο Παναθηναϊκός έχει απέναντί του ένα μειονέκτημα έδρας και μια πολύ καλή ομάδα. Αν το καταφέρει λοιπόν, θα είναι μεγάλη επιτυχία πως έχει πάρει νταμπλ απέναντι σε αυτόν τον Ολυμπιακό».