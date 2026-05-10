Ο Γκίτις Μασιούλις αντέγραψε τον πατέρα του, Τόμας και φωτογραφήθηκε γυμνός, με το τρόπαιο του BCL να καλύπτει τα επίμαχα σημεία του!

Ο Γκίτις Μασιούλις κατέκτησε το BCL με την Ρίτας και το πανηγύρισε με... ιδιαίτερο τρόπο.

Ο φόργουορντ της Ρίτας, ο οποίος είχε 8 πόντους στον τελικό απέναντι στην ΑΕΚ, μετά το τέλος του τελικού, φωτογραφήθηκε γυμνός στα αποδυτήρια, με το τρόπαιο του BCL να καλύπτει τα επίμαχα σημεία του.

Η ιδέα πάντως δεν ήταν δική του, ο πρώτος της οικογένειας που το είχε κάνει και μάλιστα δύο φορές, ήταν ο πατέρας του, Τόμας Μασιούλις.

Ο Τόμας Μασιούλις ήταν βοηθός του Γιασικεβίτσιους στη Φενέρ το 2025 και παίκτης της Ζάλγκιρις το 1999. Και στις δύο περιπτώσεις, είχε τοποθετήσει μπροστά από τα γεννητικά του όργανα το τρόπαιο και φωτογραφήθηκε έτσι.