Ο Σπόρτιγκ γιορτάζει φέτος τα 90 χρόνια από την ίδρυσή του, παρουσιάζοντας το επετειακό του έμβλημα.

Ο Σπόρτιγκ κάνει επανεκκίνηση σε όλα τα επίπεδα και προς αυτή την κατεύθυνση επισημοποίησε τις προηγούμενες ημέρες τη συμφωνία με τον Αργύρη Πεδουλάκη, ο οποίος ανέλαβε την τεχνική ηγεσία του ανδρικού τμήματος μέχρι το 2030. Παράλληλα, το σωματείο των Πατησίων παρουσίασε το επετειακό έμβλημά του για τη συμπλήρωση 90 χρόνων ιστορίας.

Το ανδρικό τμήμα του Σπόρτιγκ συμμετείχε φέτος στην Α' ΕΣΚΑ Ανδρών, τερματίζοντας στην τελευταία θέση της κατάταξης μεταξύ 14 ομάδων με ρεκόρ 5-20. Ωστόσο, η νέα διοίκηση Ευμορφίδη έχει θέσει ψηλά τον πήχη. Ο Σπόρτιγκ έχει στόχο να συμμετάσχει στα εθνικά πρωταθλήματα από τη σεζόν 2026/27 μέσω wild card, ενώ ο Τάσος Δελημπαλταδάκης ανέλαβε καθήκοντα Executive Director, καθώς θα έχει την ευθύνη για τα αγωνιστικά τμήματα Ανδρών και Γυναικών για την επόμενη τριετία.

Η ανακοίνωση της ομάδας των Πατησίων

«Ο Α.Ο. ΣΠΟΡΤΙΓΚ παρουσιάζει το επετειακό έμβλημα για τα 90 χρόνια ιστορίας του συλλόγου. Η Κωνσταντινούπολη ήταν ο τόπος γέννησής του, όμως η Αθήνα και τα Πατήσια, το σημείο στο οποίο βρίσκεται μέχρι και σήμερα το κλειστό γήπεδό του, ήταν το πολύ μακρινό 1936 η αρχή για να γράψει ο Α.Ο. ΣΠΟΡΤΙΓΚ ιστορία στο ελληνικό μπάσκετ. Με έναν τρόπο ξεχωριστό. Ρομαντικό. Εννέα δεκαετίες μετά, με νέα διοίκηση και με στόχο την επιστροφή στο κορυφαίο επίπεδο, ο Α.Ο. ΣΠΟΡΤΙΓΚ γιορτάζει τα 90α γενέθλιά του παρουσιάζοντας το επετειακό του έμβλημα.. Ένα έμβλημα που καλωσορίζει το παρόν, κοιτάζει στο μέλλον, χωρίς όμως να ξεχνάει το παρελθόν.

Με αναφορά στους Κωνσταντινουπολίτες που έκαναν το 1924 την αρχή και με τα χρώματα να παραμένουν ανεξίτηλα στο πέρασμα του χρόνου, το επετειακό έμβλημα ήρθε για να ορίσει το νέο ξεκίνημα, την αποφασιστικότητα για σκληρή δουλειά και τη σύνδεση με τον κόσμο. Με σεβασμό σε όσα καταγράφηκαν στα βιβλία της ιστορίας του ελληνικού μπάσκετ και με ενθουσιασμό για όσα θα έρθουν, ο Α.Ο. ΣΠΟΡΤΙΓΚ τιμά όσους τον υποστήριξαν, έγιναν μέρος της ιστορίας και βοήθησαν το άθλημα να αναπτυχθεί. Το αμέσως επόμενο διάστημα θα ανακοινωθούν δράσεις για τα 90α γενέθλια του συλλόγου».