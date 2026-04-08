Ο Αργύρης Πεδουλάκης επέστρεψε στους πάγκους για λογαριασμό του Σπόρτιγκ, αναλαμβάνοντας την τεχνική ηγεσία της ιστορικής ομάδας των Πατησίων, με ορίζοντα το 2030.

Ο Σπόρτιγκ κάνει επανεκκίνηση σε όλα τα επίπεδα και προς αυτή την κατεύθυνση ήρθε σε συμφωνία με τον Αργύρη Πεδουλάκη, ο οποίος ανέλαβε την τεχνική ηγεσία του ανδρικού τμήματος μέχρι το 2030.

Έτσι, ο πολύπειρος προπονητής επιστρέφει στους πάγκους, αναλαμβάνοντας το εγχείρημα του Σπόρτιγκ, που δηλώνει εμφατικά την πρόθεσή του να επανέλθει στα ψηλά πατώματα του ελληνικού μπάσκετ.

Το ανδρικό τμήμα του Σπόρτιγκ συμμετείχε φέτος στην Α' ΕΣΚΑ Ανδρών, τερματίζοντας στην τελευταία θέση της κατάταξης μεταξύ 14 ομάδων με ρεκόρ 5-20. Ωστόσο, η νέα διοίκηση Ευμορφίδη έχει θέσει ψηλά τον πήχη. Το ιστορικό σωματείο έχει στόχο να συμμετάσχει στα εθνικά πρωταθλήματα από τη σεζόν 2026/27 μέσω wild card, ενώ ο Τάσος Δελημπαλταδάκης ανέλαβε καθήκοντα Executive Director, καθώς θα έχει την ευθύνη για τα αγωνιστικά τμήματα Ανδρών και Γυναικών για την επόμενη τριετία.

Η ανακοίνωση του Α.Ο. Σπόρτιγκ

«Με μεγάλη χαρά, ενθουσιασμό και περηφάνεια, ο ΑΟ ΣΠΟΡΤΙΓΚ ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας του με τον Αργύρη Πεδουλάκη.

Ένας από τους πραγματικά κορυφαίους προπονητές στην ιστορία του ελληνικού μπάσκετ, σηκώνει τα μανίκια του και επιστρέφει στους πάγκους για να οδηγήσει τον ΣΠΟΡΤΙΓΚ στην νέα εποχή.

Ο Αργύρης Πεδουλάκης αναλαμβάνει την τεχνική ηγεσία του ανδρικού τμήματος έως το καλοκαίρι του 2030, με στόχο να προσφέρει την τεράστια εμπειρία του και να υποστηρίξει το όραμα της διοίκησης που θέλει ο σύλλογος να λειτουργήσει με επαγγελματισμό σε κάθε επίπεδο.

Στις τρεις δεκαετίες του στην προπονητική, μετά από μία εξίσου επιτυχημένη καριέρα ως μπασκετμπολίστας στο υψηλότερο επίπεδο, ο Αργύρης Πεδουλάκης έχει εργαστεί σε Άμιλλα Περιστερίου, Περιστέρι, Μακεδονικό, Πανελλήνιο, Ρέθυμνο, ΠΑΟΚ, ΑΕΚ, Παναθηναϊκό, Ούνικς Καζάν.

Αναδείχθηκε τρεις φορές κορυφαίος προπονητής της χρονιάς (2001, 2003, 2013), κατέκτησε το πρωτάθλημα Ελλάδας με τον Παναθηναϊκό το 2013 και δύο Κύπελλα Ελλάδας (2013, 2014) με τους πράσινους.

Είναι ο έκτος πολυνίκης προπονητής στην ιστορία της πρώτης κατηγορίας του ελληνικού μπάσκετ (256 νίκες) πίσω από τους Γιάννη Ιωαννίδη, Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς, Σούλη Μαρκόπουλο, Ντούσαν Ίβκοβιτς, Κώστα Μουρούζη και ο τέταρτος σε αγώνες, με 462.

Στην πορεία του στα ελληνικά και στα ευρωπαϊκά γήπεδα, ο Αργύρης Πεδουλάκης ανέδειξε σημαντικά ταλέντα και συνεργάστηκε με μπασκετμπολίστες-θρύλους του αθλήματος.

Το ΔΣ του ΑΟ ΣΠΟΡΤΙΓΚ καλωσορίζει τον Αργύρη Πεδουλάκη και του εύχεται υγεία και δύναμη για την επίτευξη των στόχων».

