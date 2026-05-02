Η Μπρόνκος αναδείχθηκε πρωταθλήτρια Μογγολίας για τη σεζόν 2025-2026, ωστόσο δεν ξέχασε τον Θανάση Σκουρτόπουλο τον προπονητή που την... οδηγούσε στην αρχή της χρονιάς.

Συγκεκριμένα ο σύλλογος που έμελλε να ήταν ο τελευταίος σταθμός στην καριέρα του Θανάση Σκουρτόπουλου, δεν ξέχασε τον διεθνή τεχνικό ο οποίος έφυγε τόσο άδικα από τη ζωή.

Μάλιστα μέσω μιας ανάρτησης στο instagram, του έκανε ειδική αφιέρωση, που φαίνεται ο ίδιος με το τρόπαιο, γράφοντας: «Για πάντα στις καρδιές μας, ευχαριστούμε για όλα coach».