Μπρόνκος: Αναδείχθηκε πρωταθλήτρια όμως δεν ξέχασε τον Θανάση Σκουρτόπουλο
Η ομάδα που προπονούσε ο Θανάσης Σκουρτόπουλος λίγο πριν φύγει από τη ζωή, αναδείχθηκε πρωταθλήτρια Μογγολίας, με την Μπρόνκος να μην ξεχνάει τον Έλληνα τεχνικό.
Συγκεκριμένα ο σύλλογος που έμελλε να ήταν ο τελευταίος σταθμός στην καριέρα του Θανάση Σκουρτόπουλου, δεν ξέχασε τον διεθνή τεχνικό ο οποίος έφυγε τόσο άδικα από τη ζωή.
Μάλιστα μέσω μιας ανάρτησης στο instagram, του έκανε ειδική αφιέρωση, που φαίνεται ο ίδιος με το τρόπαιο, γράφοντας: «Για πάντα στις καρδιές μας, ευχαριστούμε για όλα coach».
Δείτε τη ξεχωριστή αφιέρωση:
