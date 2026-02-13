Η κηδεία του Θανάση Σκουρτόπουλου έγινε το πρωί της Παρασκευής (13/2), με πλήθος μπασκετικών να αποχαιρετούν τον αδικοχαμένο κόουτς.

Το τελευταίο αντίο στον Θανάση Σκουρτόπουλό είπαν στον Ιερό Ναό κοιμήσεως της Θεοτόκου στο Χαϊδάρι φίλοι και συγγενείς του.

Παλαιοί του παίκτες, συνεργάτες, συνάδελφοι και αντίπαλοι έδωσαν το «παρών» και αποχαιρέτησαν τον Θανάση Σκουρτόπουλο, του οποίοι ο θάνατος γέμισε με θλίψη το ελληνικό μπάσκετ.

Μεταξύ άλλων, παρευρέθηκαν οι Παναγιώτης Γιαννάκης, Αργύρης Πεδουλάκης, Ηλίας Ζούρος, Φώτης Κατσικάρης, Μίνας Γκέκος, Δημήτρης Μαυροειδής, Χρήστος Σαλούστρος, Βασίλης Ξανθόπουλος, Γιάννης Μπουρούσης, Γιώργος Παπαγιάννης, Δήμος Ντικούδης, Γιάννης Παπαγεωργίου, Τάκης Τσαγκρώνης και Κώστας Αλεξανδρίδης, οι οποίοι θέλησαν να βρεθούν εκεί και να αποχαιρετήσουν τον Θανάση Σκουρτόπουλο.