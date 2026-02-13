Θανάσης Σκουρτόπουλος: Το τελευταίο αντίο στον αδικοχαμένο κόουτς
Το τελευταίο αντίο στον Θανάση Σκουρτόπουλό είπαν στον Ιερό Ναό κοιμήσεως της Θεοτόκου στο Χαϊδάρι φίλοι και συγγενείς του.
- Παπαδογιάννης για Σκουρτόπουλο: «Το μπάσκετ έχασε μια πολύτιμη μονάδα που σχεδόν έσωσε την Εθνική»
- Το ελληνικό μπάσκετ αποχαιρετά τον Θανάση Σκουρτόπουλο
- ΑΕΚ για Σκουρτόπουλο: «Καλό Ταξίδι στο Αιώνιο Φως Θανάση, αποχαιρετάμε ένα επίλεκτο μέλος μας»
Παλαιοί του παίκτες, συνεργάτες, συνάδελφοι και αντίπαλοι έδωσαν το «παρών» και αποχαιρέτησαν τον Θανάση Σκουρτόπουλο, του οποίοι ο θάνατος γέμισε με θλίψη το ελληνικό μπάσκετ.
Μεταξύ άλλων, παρευρέθηκαν οι Παναγιώτης Γιαννάκης, Αργύρης Πεδουλάκης, Ηλίας Ζούρος, Φώτης Κατσικάρης, Μίνας Γκέκος, Δημήτρης Μαυροειδής, Χρήστος Σαλούστρος, Βασίλης Ξανθόπουλος, Γιάννης Μπουρούσης, Γιώργος Παπαγιάννης, Δήμος Ντικούδης, Γιάννης Παπαγεωργίου, Τάκης Τσαγκρώνης και Κώστας Αλεξανδρίδης, οι οποίοι θέλησαν να βρεθούν εκεί και να αποχαιρετήσουν τον Θανάση Σκουρτόπουλο.
