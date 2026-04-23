Η ομάδα μπάσκετ Γυναικών του Άρη βρίσκεται με το... ενάμιση πόδι στην Α1 Γυναικών καθώς έκανε το 3-0 απέναντι στους Πάνθηρες Καβάλας και θέλει άλλη μια νίκη για την άνοδο.

Ένα βήμα πιο μακριά από την άνοδο στην Α1 Γυναικών βρίσκεται ο Άρης μετά τη νίκη του στο ματς με τους Πάνθηρες Καβάλας στο «Αλεξάνδρειο» με 69-50.

Οι «κίτρινες» έφτασαν στο 3-0 (καθώς συνυπολογίζονται και οι νίκες στην κανονική περίοδο) και χρειάζονται άλλη μια νίκη σε... τέσσερα «ματς μπολ» προκειμένου να κατακτήσουν το πρωτάθλημα στον 2ο Ομιλο και να βρεθούν και πάλι στην Α1 Γυναικών.

Το επόμενο παιχνίδι των δύο ομάδων είναι την Κυριακή 26 Απριλίου στην Καβάλα.

Άρης – Πάνθηρες Καβαλας 69-50

Διαιτητές: Νικολαϊδης-Μελανίδης-Σιούλας

Δεκάλεπτα: 27-13, 39-30, 53-43, 69-50

Άρης (Κωτούλης): Κερασοβίτη 13(1), Νάστου 14(3), Αδαμίδου, Μιχαηλίδου Κ. 13(1), Μιχαηλίδου Ε. 3(1), Σύρρα 5, Καρβουνιάδου 3(1), Διαμαντοπούλου 5, Ιγγλέζου 10(3), Τσιαρσιώτη 3(1), Κοτζαμπάση.

Πάνθηρες Καβάλας (Παγκαλίδης): Μπάουμαν 15, Γκομπετζισβίλι 8, Σταμπουλίδου 7(1), Σταματάκη, Μαραβέγια 6(1), Παναγιωτίδου 3(1), Πιπερίδου, Τσάντα 3(1), Βλάχου 3, Μοδέα, Τζημορώτα 5.