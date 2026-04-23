Άρης: Αγκαλιά με την άνοδο στην Α1 Γυναικών!
Ένα βήμα πιο μακριά από την άνοδο στην Α1 Γυναικών βρίσκεται ο Άρης μετά τη νίκη του στο ματς με τους Πάνθηρες Καβάλας στο «Αλεξάνδρειο» με 69-50.
Οι «κίτρινες» έφτασαν στο 3-0 (καθώς συνυπολογίζονται και οι νίκες στην κανονική περίοδο) και χρειάζονται άλλη μια νίκη σε... τέσσερα «ματς μπολ» προκειμένου να κατακτήσουν το πρωτάθλημα στον 2ο Ομιλο και να βρεθούν και πάλι στην Α1 Γυναικών.
Το επόμενο παιχνίδι των δύο ομάδων είναι την Κυριακή 26 Απριλίου στην Καβάλα.
Άρης – Πάνθηρες Καβαλας 69-50
Διαιτητές: Νικολαϊδης-Μελανίδης-Σιούλας
Δεκάλεπτα: 27-13, 39-30, 53-43, 69-50
Άρης (Κωτούλης): Κερασοβίτη 13(1), Νάστου 14(3), Αδαμίδου, Μιχαηλίδου Κ. 13(1), Μιχαηλίδου Ε. 3(1), Σύρρα 5, Καρβουνιάδου 3(1), Διαμαντοπούλου 5, Ιγγλέζου 10(3), Τσιαρσιώτη 3(1), Κοτζαμπάση.
Πάνθηρες Καβάλας (Παγκαλίδης): Μπάουμαν 15, Γκομπετζισβίλι 8, Σταμπουλίδου 7(1), Σταματάκη, Μαραβέγια 6(1), Παναγιωτίδου 3(1), Πιπερίδου, Τσάντα 3(1), Βλάχου 3, Μοδέα, Τζημορώτα 5.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.