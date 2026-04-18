Γκάλης για τον θάνατο του Σμιντ: «Μοναδικός στο είδος του»

Ο Νίκος Γκάλης αποχαιρέτησε με τον δικό του τρόπο τον Όσκαρ Σμιντ που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 68 ετών.

Ο Όσκαρ Σμιντ, ένας από τους κορυφαίους σκόρερ όλων των εποχών στο παγκόσμιο μπάσκετ και Hall of Famer, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 68 ετών. Ο τεράστιος Βραζιλιάνος δεν αγωνίστηκε ποτέ στο NBA, ωστόσο λατρεύτηκε για την αφοσίωσή του στην εθνική ομάδα της πατρίδας του, συμμετέχοντας σε πέντε διαδοχικούς Ολυμπιακούς Αγώνες και διατηρώντας ακατάρριπτα ρεκόρ μέχρι σήμερα.

Σε θλίψη βυθίστηκε το παγκόσμιο μπάσκετ και ο Νίκος Γκάλης έστειλε το δικό του μήνυμα για τον χαμό του Βραζιλιάνου θρύλου γράφοντας σε ανάρτησή του: «Αναπαύσου εν ειρήνη Όσκαρ Σμιντ. Μοναδικός στο είδος του».