Ομπράντοβιτς και Πάσπαλι στην κηδεία του Ντούσκο Βουγιόσεβιτς

Το «ύστατο χαίρε» στον Ντούσκο Βουγιόσεβιτς πραγματοποιήθηκε σήμερα (14/04) στο Βελιγράδι, ενώ το «παρών» έδωσαν οι Ζάρκο Πάσπαλι και ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς.

Σε κλίμα οδύνης για, συγγενείς, φίλοι και άνθρωποι του αθλητισμού βρέθηκαν το τελευταίο αντίο του Βουγιόσεβιτς, προκειμένου να τον αποχαιρετήσουν.

Μεταξύ άλλων στην κηδεία ήταν και οι Ζάρκο Πάσπαλι, Ζέλικο Ομπράντοβιτς, Αλεκσέι Πουκουσέφσκι, Φιλίπ Πετρούσεφ, Μπρούνο Φερνάντο, Τόνι Τζεκίρι, Κάρλικ Τζόουνς και Βάνκα Μαρίνκοβιτς.