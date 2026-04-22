Ο πρόεδρος της Λέστερ απολογήθηκε για τον υποβιβασμό της ομάδας: «Η ευθύνη βαραίνει μόνο εμένα»

Ο πρόεδρος της Λέστερ, Αγιαβάτ Σριβανταναπράμπα, απολογήθηκε στους οπαδούς των «αλεπούδων», μετά τον υποβιβασμό της ομάδας στην τρίτη κατηγορία της Αγγλίας.

Η Λέστερ υποδέχθηκε χθες (21/04) στην έδρα της τη Χαλ και αναζητούσε μόνο τη νίκη και τους τρεις βαθμούς που θα την κρατούσε, εστώ και μαθηματικά, στην κούρσα της παραμονής στη Τσάμπιονσιπ. Κάτι τέτοιο όμως δεν συνέβη, με τις δύο ομάδες να μένουν ισόπαλες με 2-2 και έτσι επιβεβαιώθηκε και επίσημα ο υποβιβασμός της ομάδας στη League One (τρίτη κατηγορία).

Ο πρόεδρος των αλεπούδων, Αγιαβάτ Σριβανταναπράμπα, σε επίσημη δήλωση του μίλησε για τον υποβιβασμό του συλλόγου, τονίζοντας πως αναλαμβάνει πλήρως την ευθύνη για την δύσκολη θέση στην οποία βρέθηκε η ομάδα, η οποία μόλις μία δεκαετία πριν κατακτούσε την κορυφή του αγγλικού ποδοσφαίρου.

Tonight's result confirms our relegation to Sky Bet League One. April 21, 2026

«Ο υποβιβασμός στην League One επιβεβαιώθηκε. Ως Πρόεδρος, η ευθύνη βαρύνει εμένα. Δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Λυπάμαι πραγματικά για την απογοήτευση που προκαλέσαμε. Καταλαβαίνω τη δύναμη των συναισθημάτων μεταξύ των οπαδών μας και δεν θεωρούμε δεδομένη την υποστήριξή σας, ειδικά σε στιγμές σαν κι αυτή», ανέφερε η δήλωση του Σριβανταναπράμπα.

Ο ισχυρός άνδρας της Λέστερ διαβεβαίωσε τους οπαδούς ότι η προσοχή επικεντρώνεται πλέον στην ανοικοδόμηση της ομάδας και σημείωσε ότι θα ληφθούν δύσκολες αποφάσεις για την αποκατάσταση των προτύπων του συλλόγου. Ολοκλήρωσε το μήνυμά του με την υπόσχεση να «ανταποκριθεί δυναμικά και να αγωνιστεί για να προχωρήσει ξανά αυτός ο σύλλογος μπροστά», δεσμευόμενος να αντιμετωπίσει την πρόκληση κατά μέτωπο.