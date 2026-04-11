Οι Harlem Globetrotters έδωσαν την ευκαιρία στον Πάπα Λέων να δοκιμάσει την τύχη του σε κάποια κόλπα με τη μπάλα στο Βατικανό.

Βρήκε την ευκαιρία να χαλαρώσει λίγο ο Πάπας Λέων. Οι Harlem Globetrotters βρέθηκαν στο Βατικανό και στην Saint Peter’s Square .και έμαθαν τα μυστικά τους στον Πάπα. Μάλιστα τα κατάφερε περίφημα, με τη μπάλα να στριφογυρνά πάνω στο δάχτυλο του.

Φυσικά τον βοήθησε και ένας παίκτης των Globetrotters που την τοποθέτησε σωστά, έχοντας άλλωστε και χρόνια εμπειρίας σε αυτού τους είδους τα κόλπα.

Οι Αμερικανοί που εδώ και πολλά χρόνια γυρνούν σε όλο τον κόσμο και παίζουν αγώνες επίδειξης κάνοντας σπουδαία κόλπα με τη μπάλα, πριν από λίγες μέρες βρέθηκαν και στη χώρα μας σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, χαρίζοντας μια μοναδική παράσταση σε όσους τους παρακολούθησαν από κοντά.