Ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός και η Παρτίζαν, με την οποία συνδέθηκε, αποχαιρέτησαν τον Ντούσκο Βουγιόσεβιτς που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 67 ετών.

Ο Ντούσκο Βουγιόσεβιτς πέθανε σε ηλικία 67 ετών, βυθίζοντας στη θλίψη τον χώρο του μπάσκετ και του αθλητισμού. Το τελευταίο διάστημα, μάλιστα, ήταν γνωστό ότι ταλαιπωρούταν από σοβαρά θέματα υγείας.

Ο Παναθηναϊκός εξέφρασε τα συλλυπητήριά του για τον χαμό του σπουδαίου προπονητή με ανάρτησή του στα social media: «Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός εκφράζει τη βαθύτατη θλίψη της για την απώλεια του Ντούσκο Βουγιόσεβιτς, ενός προπονητή που άφησε το δικό του ξεχωριστό αποτύπωμα στο σερβικό και ευρωπαϊκό μπάσκετ. Τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους του».

Panathinaikos BC AKTOR expresses its deepest sorrow for the loss of Duško Vujošević, a coach who left his own distinctive mark on Serbian and European basketball.



Our sincere condolences to his family and loved ones. April 8, 2026

Τη σκυτάλη πήρε και ο Ολυμπιακός στέλνοντας τα συλλυπητήριά του στην οικογένεια και στους φίλους του Βουγιόσεβιτς γράφοντας: «Είμαστε βαθιά θλιμμένοι από την απώλεια του Ντούσκο Βουγιόσεβιτς. Ένας αληθινός δάσκαλος του παιχνιδιού και ένας προπονητής που άφησε ανεξίτηλο το αποτύπωμά του στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. Το πάθος, η γνώση και η αφοσίωσή του ενέπνευσαν γενιές παικτών και φιλάθλων. Οι σκέψεις μας είναι με την οικογένεια, τους φίλους του και όλους όσοι είχαν την τύχη να τον γνωρίσουν.Αναπαύσου εν ειρήνη, κόουτς».

We are deeply saddened by the passing of Duško Vujošević.



A true teacher of the game and a coach who left an indelible mark on European basketball. His passion, knowledge, and dedication inspired generations of players and fans alike.



Our thoughts are with his family, friends,… — Olympiacos B.C. (@Olympiacos_BC) April 8, 2026

Η Παρτίζαν, η ομάδα με την οποία συνδέθηκε ο τεχνικός από τη Σερβία και το Μαυροβούνιο τον αποχαιρέτησε με τη σειρά της μέσω ανακοίνωσής της: «Η οικογένεια του Ντούσκο Βουγιόσεβιτς και η Παρτίζαν έλαβαν την είδηση ότι σήμερα, 8 Απριλίου, έφυγε από τη ζωή ο θρυλικός Ντούσκο Βουγιόσεβιτς. Η σύζυγός του, Άνα, και ο γιος του, Λούκα, επιβεβαίωσαν την πληροφορία που όλοι φοβόντουσαν, μετά την επιδείνωση της υγείας του ανεπανάληπτου «ασπρόμαυρου» στρατηγού πριν από μερικές εβδομάδες. Με την παρούσα ανακοίνωση, η Παρτίζαν εκφράζει τα συλλυπητήριά της προς την οικογένεια, ενώ το κοινό θα ενημερωθεί εκ νέου για την ημερομηνία και τον τόπο της επιμνημόσυνης τελετής και της κηδείας».