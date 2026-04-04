Συνελήφθησαν φίλαθλος και παίκτης μετά από επεισόδιο σε αγώνα μπάσκετ στη Θεσσαλονίκη

Σοβαρό επεισόδιο σημειώθηκε σε αγώνα μπάσκετ στη Θεσσαλονίκη, όταν φίλαθλος εισέβαλε στον αγωνιστικό χώρο και ήρθε στα χέρια με παίκτη της φιλοξενούμενης ομάδας, με αποτέλεσμα τη σύλληψη και των δύο.

Μεγάλη ένταση σημειώθηκε σε αγώνα που διεξήχθη το βράδυ σε αθλητικό κέντρο του Δήμου Θερμαϊκού, όταν φίλαθλος και παίκτης ήρθαν στα χέρια.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του AΠΕ-ΜΠΕ, κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης, ένας 53χρονος οπαδός της γηπεδούχου ομάδας εισέβαλε στον αγωνιστικό χώρο και επιτέθηκε, σπρώχνοντας 28χρονο παίκτη των φιλοξενούμενων. Ο αθλητής αντέδρασε, χτυπώντας τον φίλαθλο με γροθιά, με αποτέλεσμα να προκληθεί σύρραξη.

Άμεσα στο σημείο έφτασαν αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες προχώρησαν στη σύλληψη και των δύο, σχηματίζοντας σε βάρος τους δικογραφία, κατά περίπτωση, για παραβάσεις της αθλητικής νομοθεσίας και για επικίνδυνη σωματική βλάβη.

Η αναμέτρηση διεκόπη προσωρινά λόγω του περιστατικού και ολοκληρώθηκε σε δεύτερο χρόνο, ενώ οι δύο άνδρες μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο για την παροχή των πρώτων βοηθειών.