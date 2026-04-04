Συνελήφθησαν φίλαθλος και παίκτης μετά από επεισόδιο σε αγώνα μπάσκετ στη Θεσσαλονίκη
Μεγάλη ένταση σημειώθηκε σε αγώνα που διεξήχθη το βράδυ σε αθλητικό κέντρο του Δήμου Θερμαϊκού, όταν φίλαθλος και παίκτης ήρθαν στα χέρια.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες του AΠΕ-ΜΠΕ, κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης, ένας 53χρονος οπαδός της γηπεδούχου ομάδας εισέβαλε στον αγωνιστικό χώρο και επιτέθηκε, σπρώχνοντας 28χρονο παίκτη των φιλοξενούμενων. Ο αθλητής αντέδρασε, χτυπώντας τον φίλαθλο με γροθιά, με αποτέλεσμα να προκληθεί σύρραξη.
Άμεσα στο σημείο έφτασαν αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες προχώρησαν στη σύλληψη και των δύο, σχηματίζοντας σε βάρος τους δικογραφία, κατά περίπτωση, για παραβάσεις της αθλητικής νομοθεσίας και για επικίνδυνη σωματική βλάβη.
Η αναμέτρηση διεκόπη προσωρινά λόγω του περιστατικού και ολοκληρώθηκε σε δεύτερο χρόνο, ενώ οι δύο άνδρες μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο για την παροχή των πρώτων βοηθειών.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.