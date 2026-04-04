Hoopfellas: «Πρόβλημα για τον Ολυμπιακό στην άμυνα, απέναντι στην πιο αδύναμη επίθεση της Euroleague» (vid)

Ο Hoopfellas αναφέρθηκε στην κυριαρχία των Βεζένκοβ-Μιλουτίνοφ στο ριμπάουντ αλλά και στο πρόβλημα στην άμυνα που είχε ο Ολυμπιακός απέναντι στην αδύναμη επιθετικά ASVEL.

Ο Ολυμπιακός πέρασε από τη Λυών, νικώντας τη Βιλερμπάν και έπιασε κορυφή. Ωστόσο, η ομάδα του Λιμανιού είχε πρόβλημα στην άμυνα απέναντι σ' ένα αδύναμο επιθετικά σύνολο.

«Σε κάθε αγωνιστική πέφτουν κορμιά, μπορεί να γίνει το οτιδήποτε. Και σήμερα το ματς για τον Ολυμπιακό δεν ήταν εύκολο. Εχουμε πει ότι θέλει να το κερδίσει κάνοντας μια επαγγελματική νίκη χωρίς να ξοδέψει τόνους ενέργειας. Ο Ολυμπιακός μπήκε πάρα πολύ καλά, η επίθεσή του δούλεψε πάρα πολύ καλά στο πρώτο δεκάλεπτο, αλλά είχε θέματα στο κομμάτι της Α-ΜΥ-ΝΑΣ.

Δηλαδή, να πούμε στον κόσμο, να κάνουμε την εισαγωγή μας, είχαμε πει στον κόσμο ότι αντιμετωπίζει την πιο αδύναμη επίθεση της Euroleague - σε όρους efficiency -, η οποία δεν είχε και τον leading guard της, τον Γκλιν Γουότσον, ο οποίος ήτα τραυματίας.

Ο Ολυμπιακός βασίστηκε πάρα πολύ, πέρα από την κυριαρχία του στο ριμπάουντ, στο πιο skilled δίδυμο ψηλών στην Ευρώπη. Το έχουμε πει, το έχουμε υπογραμμίσει, έχουμε γυρίσει ξανά και ξανά σ' αυτήν τη φράση: Το Βεζένκοβ-Μιλουτίνοφ. Παιδιά, ο τρόπος που συνεργάζονται, η ικανότητά τους στο ριμπάουντ, γιατί είναι κι οι δύο ελίτ rebounder για τη θέση τους και γενικά. Ήταν too much για την άμυνα της Βιλερμπάν».

