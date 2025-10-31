Η Α.Σ Καρδίτσα ανακοίνωσε τη λύση της συνεργασίας της με τον Ντιμάτζιο Γουίγκινς, κατόπιν αμοιβαίας συμφωνίας.

Ο Ντιμάτζιο Γουίγκινς αποτελεί παρελθόν από την ομάδα της Καρδίτσας. Η Θεσσαλική ομάδα με μια ανακοίνωση, ευχαρίστησε τον Αμερικανό ψηλό και του ευχήθηκε υγεία και καλή συνέχεια στην αθλητική του καριέρα.

Ο 28χρονος σέντερ σε δύο παιχνίδια μέτρησε 8 πόντους με 6 ριμπάουντ σε 17:33 λεπτά συμμετοχής.