Καρδίτσα: Τέλος ο Γουίγκινς
Ο Ντιμάτζιο Γουίγκινς αποτελεί παρελθόν από την ομάδα της Καρδίτσας. Η Θεσσαλική ομάδα με μια ανακοίνωση, ευχαρίστησε τον Αμερικανό ψηλό και του ευχήθηκε υγεία και καλή συνέχεια στην αθλητική του καριέρα.
Ο 28χρονος σέντερ σε δύο παιχνίδια μέτρησε 8 πόντους με 6 ριμπάουντ σε 17:33 λεπτά συμμετοχής.
Ο Α.Σ.Καρδίτσας ΙΑΠΩΝΙΚΗ— A.S.Karditsas (@askarditsas) October 31, 2025
ανακοινώνει τη λύση της συνεργασίας με τον Ντιμάτζιο Γουίγκινς κατόπιν αμοιβαίας συμφωνίας.
Του ευχόμαστε υγεία και καλή συνέχεια στην αθλητική του καριέρα. pic.twitter.com/MYoArL1PIi
