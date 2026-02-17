Σερβία: Οι κλήσεις για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027
Την ώρα που όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα στα Κύπελλα της Ευρώπης, η Εθνική ομάδα της Σερβίας έκανε γνωστές τις κλήσεις της, ενόψει των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2027.
Συγκεκριμένα ο Ντούσαν Αλιμπίγιεβιτς κάλεσε στην αποστολή 22 παίκτες, που μέσα σε αυτούς συμπεριλήφθηκε και ο φόργουορντ του Άρη, Ντανίλο Άντζουσιτς.
Η Σερβία θα αντιμετωπίσει την Τουρκία με τον Έργκιν Άταμαν να έχει κάνε και αυτός γνωστές τις επιλογές του, έχοντας μαζί του και τους δύο παίκτες του Παναθηναϊκού, Τσέντι Όσμαν και Ομέρ Γιουρτσεβέν.
Οι δύο προγραμματισμένες αναμετρήσεις θα γίνουν (27/02) στο Βελιγράδι, ενώ η 2η στις (02/03) στην Κωνσταντινούπολη.
Αναλυτικά οι κλήσεις της Εθνικής Σερβίας;
- Ντανίλο Άντζουσιτς
- Αλέκσα Αβράμοβιτς
- Φίλιπ Πετρούσεφ
- Νεμάνια Ντάνγκουμπιτς
- Ντέγιαν Νταβίντοβατς
- Όγκνιεν Ντόμπριτς
- Σάβο Ρέζιτς
- Ασίμ Τζούλοβιτς
- Στραχίνια Γκαβρίλοβιτς
- Νίκολα Κάλινιτς
- Μπάλασα Κοπρίβιτσα
- Αριγιάν Λάκιτς
- Μπόγκολιουμπ Μάρκοβιτς
- Ντούσαν Μιλέτιτς
- Λούκα Μίτροβιτς
- Στέφαν Μομίροβ
- Πάβλε Νίκολιτς
- Γιόβαν Νόβακ
- Αλέξέι Ποκουσέφσκι
- Ντούσαν Ρίστιτς
- Νίκολα Τάντσκοβιτς
- Ούρος Τριφούνοβιτς
