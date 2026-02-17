Η Εθνική ομάδα της Σερβίας έκανε γνωστές τις κλήσεις της ενόψει των προκριματικών για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2027.

Την ώρα που όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα στα Κύπελλα της Ευρώπης, η Εθνική ομάδα της Σερβίας έκανε γνωστές τις κλήσεις της, ενόψει των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2027.

Συγκεκριμένα ο Ντούσαν Αλιμπίγιεβιτς κάλεσε στην αποστολή 22 παίκτες, που μέσα σε αυτούς συμπεριλήφθηκε και ο φόργουορντ του Άρη, Ντανίλο Άντζουσιτς.

Η Σερβία θα αντιμετωπίσει την Τουρκία με τον Έργκιν Άταμαν να έχει κάνε και αυτός γνωστές τις επιλογές του, έχοντας μαζί του και τους δύο παίκτες του Παναθηναϊκού, Τσέντι Όσμαν και Ομέρ Γιουρτσεβέν.

Οι δύο προγραμματισμένες αναμετρήσεις θα γίνουν (27/02) στο Βελιγράδι, ενώ η 2η στις (02/03) στην Κωνσταντινούπολη.

Αναλυτικά οι κλήσεις της Εθνικής Σερβίας;