Στην Καβάλα θα χτυπήσει η καρδιά του μπάσκετ Γυναικών το τριήμερο 27-29 Μαρτίου 2026, με τη διεξαγωγή του Final 4 του Κυπέλλου και τον τελικό της Α2 να συμπληρώνει το αγωνιστικό πρόγραμμα σε δύο γήπεδα της περιοχής.

Η Καβάλα ετοιμάζεται να φιλοξενήσει το Final 4 του Κυπέλλου Γυναικών που θα πραγματοποιηθεί από τις 27 έως τις 29 Μαρτίου 2026, ενώ στο πρόγραμμα του τριημέρου ξεχωρίζει και ο τελικός της Α2 Γυναικών στις 28 Μαρτίου, όπου ο Κρόνος Αγίου Δημητρίου θα αντιμετωπίσει τους Πάνθηρες Καβάλας.

Οι αναμετρήσεις θα διεξαχθούν σε δύο διαφορετικές έδρες της περιοχής. Το ανακαινισμένο Κλειστό Γυμναστήριο της Ελευθερούπολης θα φιλοξενήσει το Final 4 του Κυπέλλου, με τη συμμετοχή των Παναθηναϊκού, Αθηναϊκού, Πρωτέα Βούλας και Παναθλητικού. Παράλληλα, στο Κλειστό «Αλεξάνδρα Δήμογλου» στην Καλαμίτσα θα απονεμηθεί ο πρώτος τίτλος του τριημέρου, μέσα από τον τελικό της Α2 Γυναικών.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΟΚ:

«Η περιοχή της Καβάλας είναι αυτή, που θα φιλοξενήσει τη γιορτή του Μπάσκετ Γυναικών, με το Allwyn Final 4 του Κυπέλλου Γυναικών να πραγματοποιείται το τριήμερο 27-29 Μαρτίου 2026, ενώ ενδιάμεσα, στις 28 Μαρτίου, θα διεξαχθεί ο τελικός της Α2 Γυναικών ανάμεσα σε Κρόνο Αγίου Δημητρίου και Πάνθηρες Καβάλας.

Η δράση θα φιλοξενηθεί σε δύο γήπεδα της περιοχής. Συγκεκριμένα, το ανακαινισμένο Κλειστό της Ελευθερούπολης θα υποδεχθεί το Allwyn Final 4 του Κυπέλλου Γυναικών, με τη συμμετοχή του Παναθηναϊκού, του Αθηναϊκού, του Πρωτέα Βούλας και του Παναθλητικού, ενώ στο Κλειστό «Αλεξάνδρα Δήμογλου» της Καλαμίτσας θα κριθεί η πρώτη κούπα αυτού του τριημέρου, στον τελικό της Α2 Γυναικών.

Η γιορτή του Μπάσκετ Γυναικών στην περιοχή της Καβάλας επικυρώθηκε με επίσημο τρόπο, μετά τη συνάντηση του προέδρου της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης, Ευάγγελου Λιόλιου, καθώς και του Γενικού Διευθυντή της ΕΟΚ, Ντίνου Σβερκούνου, με τον περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, Χριστόδουλο Τοψίδη, καθώς και τον αντιπεριφερειάρχη Αθλητισμού και Απασχόλησης, Στυλιανό Ιγνατιάδη.

Το κύριο θέμα συζήτησης ήταν η διεξαγωγή των δύο διοργανώσεων στην περιοχή της Καβάλας, με τη διοργάνωση να αποτελεί προϊόν σύμπραξης της ΕΟΚ με την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, το Δήμο Καβάλας και το Δήμο Παγγαίου, με όλους τους φορείς να αγκαλιάζουν την πρωτοβουλία για μια ξεχωριστή τριήμερη αγωνιστική γιορτή του Μπάσκετ Γυναικών στο διάστημα 27-29 Μαρτίου, αναδεικνύοντάς το σε ακόμη μια περίσταση στην Ελληνική Περιφέρεια.

Οι αγώνες του Allwyn Final 4 του Κυπέλλου Γυναικών είναι οι εξής:

Ημιτελικοί (27 Μαρτίου)



Πρωτέας Βούλας-Παναθηναϊκός (1)

Αθηναϊκός Qualco-Παναθλητικός (2)



Τελικός (29 Μαρτίου)



Νικητής 1-Νικητής 2».