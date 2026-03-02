Ο Γιούρι Ζντοβτς αποτελεί και επίσημα παρελθόν από τον ΠΑΟΚ. Τον αντικαθιστά ο Μπούτσκος μέχρι το τέλος της σεζόν.

Ήταν γνωστό πως ο Γιούρι Ζντοβτς δεν θα συνεχίσει στον πάγκο του ΠΑΟΚ καθώς ολοκληρώθηκε η συνεργασία μεταξύ των δύο πλευρών. Μόνο η επίσημη ανακοίνωση απέμενε, η οποία ήρθε από την ομάδα της Θεσσαλονίκης. Mέχρι το τέλος της σεζόν αναλαμβάνει ο Παντελής Μπούτσκος.

Στον ΠΑΟΚ έχουν ετοιμάσει και την επόμενη μέρα, με τον Αντρέα Τρινκέρι να αποτελεί τον εκλεκτό που θα αναλάβει στο ξεκίνημα της νέας σεζόν. Ο Ιταλός τεχνικός έχει συμφωνήσει και θα πάρει τα ηνία του συλλόγου και θα ηγηθεί του «δικεφάλου» για τη σεζόν 2026-27.

Τελευταία του ομάδα ήταν η Ζάλγκιρις, με την οποία φυσικά κοούτσαρε για άλλη μια σεζόν στη Euroleague.

Η ανακοίνωση για Ζντοβτς

Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ ανακοινώνει την λύση της συνεργασίας με τον προπονητή Jure Zdovc.

Ευχαριστούμε τον κ.Zdovc για την παρουσία του στην ομάδα μας και του ευχόμαστε καλή επιτυχία στη συνέχεια της καριέρας του.

Η ανακοίνωση για Μπούτσκο

Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ ανακοινώνει ότι καθήκοντα πρώτου προπονητή μέχρι το τέλος της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου αναλαμβάνει ο Παντελής Μπούτσκος. Ένας άνθρωπος που βρίσκεται εδώ και πολλά χρόνια στον πάγκο του ΠΑΟΚ, έχει υπηρετήσει το σύλλογο για περισσότερο από μία δεκαετία, γνωρίζει άριστα τη φιλοσοφία, τη λειτουργία και το αγωνιστικό μας πλάνο και χαίρει της απόλυτης εμπιστοσύνης της διοίκησης. Σε μία σημαντική αλλά ταυτόχρονα μεταβατική σεζόν, πιστεύουμε ότι αποτελεί την πλέον κατάλληλη επιλογή για να καθοδηγήσει την ομάδα με σταθερότητα, συνέπεια και αγωνιστική πειθαρχία.