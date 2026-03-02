Ο Γιούρι Ζντοβτς αποτελεί παρελθόν από τον ΠΑΟΚ και απομένει μόνο η επίσημη ανακοίνωση της ΚΑΕ.

Μετά το «διαζύγιο» με τον Μάρβιν Τζόουνς, ο Σλοβένος τεχνικός δεν θα συνεχίσει να κοουτσάρει τον ΠΑΟΚ καθώς ολοκληρώθηκε η συνεργασία μεταξύ των δύο πλευρών.

Το τιμόνι της ομάδας θα αναλάβει ο μέχρι πρότινος βοηθός του Γιούρι Ζντοβιτς, Παντελής Μπούτσκος ο οποίος θα ηγηθεί έως και το τέλος της σεζόν.

Το μόνο που απομένει προκειμένου να οριστικοποιηθεί το «διαζύγιο» μεταξύ των δύο πλευρών είναι η επίσημη ανακοίνωση της ΚΑΕ ΠΑΟΚ.

Ουσιαστικά πλήρωσε το κακό διάστημα της ομάδας το τελευταίο δίμηνο με αποκορύφωμα την ήττα από την ΑΕΚ και το άσχημο πρόσωπο που παρουσίασε συνολικά η ομάδα στο Final-8 του Κυπέλλου.