Τι ίδρυμα Παύλος Γιαννακόπουλος δώρισε στον Ολυμπιακό Λαμπετίου απινιδωτή και το ΔΣ του συλλόγου, μέσω ανακοίνωσης εξέδωσε το ευχαριστήριο μήνυμα.

Σε μια σπουδαία κίνηση προχώρησε το ίδρυμα Παύλος Γιαννακόπουλος, δωρίζοντας έναν απινιδωτή στον Ολυμπιακό Λαμπετίου.

Ο σύλλογος μέσω ανακοίνωσης, εξέφρασε τις θερμότερες ευχαριστήριες τόσο προς το ίδρυμα, όσο και προσωπικά στον Δημήτρη Γιαννακόπουλο, αναφέροντας πως ήταν μια πράξη ουσιαστικής κοινωνικής ευθύνης.

Αναλυτικά όσα αναφέρει η ανακοίνωση:

«Με ιδιαίτερη συγκίνηση, χαρά και βαθιά ευγνωμοσύνη, ο Α.Σ. Ολυμπιακός Λαμπετίου εκφράζει τις θερμότερες ευχαριστίες του προς το Ίδρυμα Παύλος Γιαννακόπουλος και προσωπικά τον Πρόεδρό του, κύριο Δημήτρη Γιαννακόπουλο, για τη δωρεά απινιδωτή προς το σωματείο μας. Η προσφορά αυτή δεν αποτελεί απλώς μια σημαντική υλική ενίσχυση, αλλά μια πράξη ουσιαστικής κοινωνικής ευθύνης και έμπρακτης στήριξης του ερασιτεχνικού αθλητισμού.

Η ύπαρξη απινιδωτή στους ποδοσφαιρικούς αγώνες και στις αθλητικές δραστηριότητες είναι ζωτικής σημασίας, καθώς σε κρίσιμες στιγμές κάθε δευτερόλεπτο μπορεί να αποδειχθεί καθοριστικό. Στο γήπεδο όπου καθημερινά προπονούνται και αγωνίζονται οι αθλητές μας, η ασφάλεια όλων αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα.

Η παρουσία ενός απινιδωτή ενισχύει το αίσθημα προστασίας και ετοιμότητας, προσφέροντας ένα πολύτιμο μέσο άμεσης παρέμβασης σε περίπτωση ανάγκης. Ο απινιδωτής εκτός από τις αγωνιστικές ανάγκες της ομάδας μας, θα είναι διαθέσιμος τόσο για τους κατοίκους του Λαμπετίου, όσο και για όσους συμπολίτες μας τον χρειαστούν και θα βρίσκεται στο κέντρο του χωριού. Άλλωστε, ακόμη κι αν σωθεί μία και μόνο ζωή, τότε ο στόχος αυτής της προσφοράς έχει απόλυτα επιτευχθεί.

Ευχαριστούμε θερμά το Ίδρυμα, τον Πρόεδρό του καθώς και την κυρία Μαργαρίτα Θάνου για την ευαισθησία, την άμεση ανταπόκριση και τη διαρκή στήριξη προς τον αθλητισμό. Τέτοιες πρωτοβουλίες αποτελούν παράδειγμα ανθρωπιάς και έμπρακτης προσφοράς».