Ένα απίστευτο περιστατικό εκτυλίχθηκε κατά τη διάρκεια του τοπικού αγώνα μεταξύ της Γυμναστικής Ένωσης Πύργου Ηρακλής με τον Διαγόρα Βραχναίικων, με παίκτη να τιμωρείται από τη ΔΕΑΒ για επίθεση προς τον διαιτητή.

Συγκεκριμένα ο εν λόγω παίκτης των γηπεδούχων κινήθηκε απειλητικά προς τον έναν εκ των τριών «ρεφ» της αναμέτρησης και στη συνέχεια του τράβηξε το αυτί.

Το περιστατικό συνέβη στον αγώνα της 16ης Φερβουαρίου, με τη ΔΕΑΒ να επιβάλει πρόστιμο στον παίκτη της τάξεως των 1.500 ευρώ για τη συγκεκριμένη κίνηση.

«1. Αφού έλαβε υπόψη της

α) τη σχετική Έκθεση της αρμόδιας Αστυνομικής Αρχής,

β) το Φύλλο Αγώνα της διοργανώτριας αρχής,

από τα οποία προκύπτει ότι, μετά τη λήξη του αγώνα μπάσκετ ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΕ ΠΥΡΓΟΥ – ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΑΟ ΒΡΑΧΝΑΙΪΚΩΝ, στις 16/02/2026, στο κλειστό γυμναστήριο Πύργου, για την Α1 κατηγορία Ανδρών, της Ένωσης Σωματείων Καλαθοσφαίρισης Αχαΐας – Ηλείας, περιόδου 2025/2026, παίκτης της γηπεδούχου ομάδας κινήθηκε αρχικά απειλητικά κατά του διαιτητή του αγώνα και εν συνεχεία του τράβηξε το αυτί, χωρίς να καταφέρει να του προκαλέσει περαιτέρω σωματικές κακώσεις, λόγω παρεμβάσεως τρίτων,

επέβαλε με την υπ’ αριθμό 17/2026 Απόφασή της

i) σε βάρος του παίκτη της γηπεδούχου ομάδας, διοικητικό πρόστιμο ύψους χιλίων πεντακοσίων ευρώ (1.500€)

ii) σε βάρος του αθλητικού σωματείου ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΥΡΓΟΥ ΗΡΑΚΛΗΣ, διοικητικό πρόστιμο ύψους χιλίων ευρώ (1.000€).

Εφαρμογή άρθρου 1 ν. 4326/2015, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 104 του ν. 5224/2025.

2. Αφού έλαβε υπόψη της

α) τις σχετικές Εκθέσεις των αρμοδίων Αστυνομικών Αρχών,

β) τις Εκθέσεις των δύο Διαιτητών του αγώνα,

από τις οποίες προκύπτει ότι, κατά τη διάρκεια του αγώνα μπάσκετ ΓΑΣ ΙΑΛΥΣΟΣ – ΓΣ ΔΙΑΓΟΡΑΣ, στις 16/02/2026, στο κλειστό γυμναστήριο Ιαλυσού, για το εφηβικό πρωτάθλημα της Τοπικής Επιτροπής ΕΟΚ Δωδεκανήσου, περιόδου 2025/2026, μετά από μικροεπεισόδιο μεταξύ δύο αντιπάλων αθλητών, εισήλθαν στον αγωνιστικό χώρο περίπου 20-30 φίλαθλοι αμφοτέρων των ομάδων, προκαλώντας μαζί με τους παίκτες επεισόδια με σπρωξίματα, γροθιές, κλωτσιές και εξυβρίσεις,

επέβαλε με την υπ’ αριθμό 18/2026 Απόφασή της, σε βάρος των αθλητικών σωματείων ΓΑΣ ΙΑΛΥΣΟΣ και ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΑΓΟΡΑΣ, καθώς και σε βάρος τριών (3) ταυτοποιηθέντων φυσικών προσώπων, διοικητικό πρόστιμο ύψους χιλίων ευρώ (1.000€), εις έκαστον εξ αυτών.

Εφαρμογή άρθρου 1 ν. 4326/2015, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 104 του ν. 5224/202».