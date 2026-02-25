Με φόντο το πλεονέκτημα έδρας στο Κάουνας!

Αποστολή στο Κάουνας για τον Ολυμπιακό που δοκιμάζεται στο «σπίτι» της Ζαλγκίρις (20:00) για την 29 η αγωνιστική της Euroleague ώστε να συνεχίσει την πορεία προς το πλεονέκτημα έδρας.

Η ζωή για την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα δε σταματά στο χαμένο Κύπελλο στο Ηράκλειο, καθώς τώρα κορυφώνεται η μάχη στην κούρσα

της Euroleague με φόντο το ιδανικό πλασάρισμα ενόψει των Playoffs.

Αυτό δεν είναι άλλο από την παρουσία στην πρώτη τετράδα της κατάταξης για το πλεονέκτημα έδρας που θα δώσει ένα έξτρα πλεονέκτημα στις μάχες που θα κρίνουν το εισιτήριο για το Final-4 του «Telekom Center Athens».

Οι «ερυθρόλευκοι» χάρη στην εξαιρετική επίδοση με 8 νίκες στα 10 τελευταία παιχνίδια τους έχουν ανέβει στο 18-9 και τη δεύτερη θέση, όντας σε πλεονεκτική θέση ενόψει της τελικής ευθείας.

Στο Κάουνας είναι η επόμενη αποστολή των Πειραιωτών σε μία δοκιμασία που έρχεται μετά την απώλεια του Κυπέλλου από τον Παναθηναϊκό (68-79). Ο Ολυμπιακός δεν μπόρεσε να επιβεβαιώσει στον τελικό τη φόρμα των προηγούμενων 50 ημερών και έχασε εύκολα το πρώτο τρόπαιο του 2026.

Ωστόσο τα ακόμα πιο σημαντικά είναι μπροστά για την ομάδα του Μπαρτζώκα, με την ομάδα του Τόμας Μασιούλις να διαθέτει μία από τις πλέον σκληρές έδρες στη διοργάνωση και ρεκόρ 16-12 στοχεύοντας σε μια θέση στην εξάδα.

Παράλληλα, ο βαθμός δυσκολίας της αναμέτρησης στη Λιθουανία είναι ανεβασμένος λόγω των απουσιών, καθώς Σάσα Βεζένκοφ και Νίκολα

Μιλουτίνοφ τέθηκαν νοκ άουτ εξαιτίας των τραυματισμών τους στο Final-8 (σ.σ. ενοχλήσεις στη μέση και κάταγμα στο δάχτυλο αντίστοιχα).

Παρ’ όλα αυτά ο Ολυμπιακός έχει αισίως 9 σερί νίκες απέναντι στη Ζαλγκίρις κι έχει δείξει πως μπορεί να ανταπεξέλθει και με απουσίες. Στο 2.05 η «ερυθρόλευκη» νίκη.

Δεδομένα θα χρειαστεί η σημαντική συμβολή του Εβάν Φουρνιέ στο σκοράρισμα απόντος του Βεζένκοφ, με τον Γάλλο σταρ να έχει 14 πόντους στο αντίστοιχο περσινό παιχνίδι και τη νίκη με 85-92. Στο 2.15 οι Over 13.5 πόντοι του Φουρνιέ.

Τέλος, ανάμεσα στις 800+ προσφερόμενες αγορές του αγώνα, μπορεί κάποιος να βρει ειδικό στοίχημα ομάδων και παικτών, super ενισχυμένες αποδόσεις, και μία πλούσια γκάμα από στατιστικές επιλογές (πόντοι, ριμπάουντ, τρίποντα κ.ά).

