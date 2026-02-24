Το ραπ τραγούδι με τις 10 αναφορές στο χάλκινο της Εθνικής!

Το νέο κομμάτι των Greco N, Moose και Y.N.E, «Ghetto Luxury», περιέχει αρκετές μπασκετικές αναφορές, κυρίως από το Eurobasket 2025 όπου η Εθνική κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο.

Οι Greco N, Moose και Y.N.E, έβγαλαν καινούργιο τραγούδι το οποίο περιέχει αρκετές μπασκετικές αναφορές.

Συγκεκριμένα στο νέο «Ghetto Luxury» από τους γνωστούς ράπερ, υπάρχουν στοίχοι οι οποίοι έχουν να κάνουν με αθλητικό περιεχόμενο.

Οι περισσότερες από αυτές αφορούν το Eurobasket 2025, όπου η Εθνική Ελλάδος μπάσκετ κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο και επέστρεψε στο βάθρο ύστερα από 16 χρόνια.

Ξεχωρίζουν οι ομιλίες του Γιάννη Αντετοκούνμπο και του Κώστα Σλούκα, που υπάρχουν μέσα στο τραγούδι.

Αναλυτικά οι στοίχοι:

«Θανάσης μετά το χάλκινο μετάλλιο»

«Λάρυ - Ντζάκης απ' τη γωνία θα shooταρω on whoever»

«Σαν τον Γιάννη με την μπάκα φτιάχνω New Lane»

«Πιστολιό από το logo έχω smooth range»

«Σαμοντούροφ on this shit τρέχω το new range»

«Κώστα Κούνμπο block & logo you better move mane»

«Σλούκας μετά το ματς με τη Λιθουανία»

«Κόβουμε τους haters σαν τον Κώστα με κοψίματα»

«Είνα tyler time όταν βάζουμε τα τρίποντα»

«Γιάννης μετά το ματς με τη Λιθουανία».