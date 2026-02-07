Παπαδογιάννης για Σκουρτόπουλο: «Το μπάσκετ έχασε μια πολύτιμη μονάδα που σχεδόν έσωσε την Εθνική»

Ο Νίκος Παπαδογιάννης είπε το δικό του «αντίο» στον αδικοχαμένο Θανάση Σκουρτόπουλο μέσα από το Gazz Floor by Novibet.

Η τραγική είδηση του χαμού του Θανάση Σκουρτόπουλου, μόλις στα 60 του χρόνια, έχει γεμίσει με θλίψη την μπασκετική Ελλάδα, με τον Νίκο Παπαδογιάννη να μας θυμίζει μέσα από το Gazz Floor by Novibet το πόσο καλό έκανε ο εκλιπών στο ελληνικό μπάσκετ.

Αυτή τη φορά σε όχι ένα ψαλτήρι, αλλά ουσιαστικά σε ένα ρέκβιεμ θα έλεγε κανείς, ο δημοσιογράφος του Gazzetta μας θύμισε την πολύτιμη προσφορά του κόουτς Σκουρτόπουλου στην Εθνική ομάδα και τον πώς την κράτησε όρθια όταν μεγάλες δυνάμεις της Ευρώπης έπεφταν, ενώ μιλά και για τον άνθρωπο Θανάση, έναν ντόμπρο και αυθεντικό άνθρωπο της διπλανής πόρτας.