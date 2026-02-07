Παπαδογιάννης για Σκουρτόπουλο: «Το μπάσκετ έχασε μια πολύτιμη μονάδα που σχεδόν έσωσε την Εθνική»
Η τραγική είδηση του χαμού του Θανάση Σκουρτόπουλου, μόλις στα 60 του χρόνια, έχει γεμίσει με θλίψη την μπασκετική Ελλάδα, με τον Νίκο Παπαδογιάννη να μας θυμίζει μέσα από το Gazz Floor by Novibet το πόσο καλό έκανε ο εκλιπών στο ελληνικό μπάσκετ.
Αυτή τη φορά σε όχι ένα ψαλτήρι, αλλά ουσιαστικά σε ένα ρέκβιεμ θα έλεγε κανείς, ο δημοσιογράφος του Gazzetta μας θύμισε την πολύτιμη προσφορά του κόουτς Σκουρτόπουλου στην Εθνική ομάδα και τον πώς την κράτησε όρθια όταν μεγάλες δυνάμεις της Ευρώπης έπεφταν, ενώ μιλά και για τον άνθρωπο Θανάση, έναν ντόμπρο και αυθεντικό άνθρωπο της διπλανής πόρτας.
Τα όσα είπε ο Νίκος Παπαδογιάννης στο Gazz Floor by Novibet για τον Θανάση Σκουρτόπουλο:
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.