Ηρακλής - Ολυμπιακός: Το απίθανο πανό των οπαδών του «Γηραιού»
Ο Ηρακλής υποδέχεται τον Ολυμπιακό για την GBL, όμως οι οπαδοί του Γηραιού απουσίασαν από το τζάμπολ του αγώνα.
LIVE Ηρακλής - Ολυμπιακός
Την ίδια ώρα, ο Ηρακλής έπαιζε στο Καυτατζόγλειο με τον Αστέρα Β' AKTOR, με τους οπαδούς του Γηραιού να έχουν πάει πρώτα εκεί και στην συνέχεια να μεταφέρονται στο Ιβανόφειο για το μπασκετικό ματς.
Βέβαια οι οπαδοί του Ηρακλή άφησαν και... σημείωμα, καθώς ανέβασαν ένα πανό που κάλυπτε όλο το πέταλο και έγραψε «Ερχόμαστε σε λίγο».
Το πανό του Ηρακλή:
