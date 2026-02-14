Οι οπαδοί του Ηρακλή απουσίασαν από το ξεκίνημα του αγώνα με τον Ολυμπιακό, όμως άφησαν... σημείωμα, σε μορφή ενός τεράστιου πανό!

Ο Ηρακλής υποδέχεται τον Ολυμπιακό για την GBL, όμως οι οπαδοί του Γηραιού απουσίασαν από το τζάμπολ του αγώνα.

Την ίδια ώρα, ο Ηρακλής έπαιζε στο Καυτατζόγλειο με τον Αστέρα Β' AKTOR, με τους οπαδούς του Γηραιού να έχουν πάει πρώτα εκεί και στην συνέχεια να μεταφέρονται στο Ιβανόφειο για το μπασκετικό ματς.

Βέβαια οι οπαδοί του Ηρακλή άφησαν και... σημείωμα, καθώς ανέβασαν ένα πανό που κάλυπτε όλο το πέταλο και έγραψε «Ερχόμαστε σε λίγο».