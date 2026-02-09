Gazzeta Awards 2025: Τιμητική βράβευση στην ΕΛΕΠΑΠ από την giant heart
Στα Gazzetta Awards 2025 by novibet, η Giant Heart προχώρησε σε μια τιμητική βράβευση στην ΕΛΕΠΑΠ.
Στη λαμπρή εκδήλωση που πήρε μέρος στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, η Ελένη Σκουτέλη παρέλαβε το βραβείο για την προσφορά της και το κοινωνικό έργος της.
Αναλυτικά όσα είπε:
«Ευχαριστώ πάρα πολύ, αυτό το βραβείο που με τιμή κρατάω στα χέρια μου, δεν ανήκει σε εμένα, καταρχάς ανήκει σε όλους εσάς που καταθέτεται σήμερα την ψυχή της. Ευχαριστώ πολύ το Gazzetta, ευχαριστώ τη Novibet με το πρόγραμμα Giant Heart και κυρίως ανήκει στα γενναία παιδιά της Giant Heart και τις οικογένειές τους».
