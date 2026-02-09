Τιμητική βράβευση από την Giant Heart στην ΕΛΕΠΑΠ στα Gazzetta Awards 2025 by Novibet, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών.

Στα Gazzetta Awards 2025 by novibet, η Giant Heart προχώρησε σε μια τιμητική βράβευση στην ΕΛΕΠΑΠ.

Στη λαμπρή εκδήλωση που πήρε μέρος στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, η Ελένη Σκουτέλη παρέλαβε το βραβείο για την προσφορά της και το κοινωνικό έργος της.

Αναλυτικά όσα είπε:

«Ευχαριστώ πάρα πολύ, αυτό το βραβείο που με τιμή κρατάω στα χέρια μου, δεν ανήκει σε εμένα, καταρχάς ανήκει σε όλους εσάς που καταθέτεται σήμερα την ψυχή της. Ευχαριστώ πολύ το Gazzetta, ευχαριστώ τη Novibet με το πρόγραμμα Giant Heart και κυρίως ανήκει στα γενναία παιδιά της Giant Heart και τις οικογένειές τους».