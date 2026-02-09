Στα Gazzetta Awards 2025 by Novibet, η μητέρα του Χουάντσο Ερναγκόμεθ, Μαργκαρίτα Γκάιερ πήρε το τιμητικό βραβείο από το Gazzetta Women.

Η Μαργκαρίτα Γκάιερ θεωρείται μία από τις πρωτοπόρες μορφές του ισπανικού μπάσκετ γυναικών, με τέσσερα πρωταθλήματα, ευρωπαϊκούς τίτλους σε διασυλλογικό επίπεδο και το χρυσό στο Ευρωμπάσκετ του 1993 με την Εθνική.

Η ίδια συνέβαλε αποφασιστικά στην άνοδο της Ισπανίας στην ευρωπαϊκή ελίτ. Παρά το γεγονός ότι αποσύρθηκε νωρίς, η επιρροή της παραμένει ζωντανή τόσο μέσα από τα επιτεύγματα της δικής της γενιάς όσο και μέσα από την επόμενη γενιά, τα παιδιά της που συνεχίζουν την ιστορία της σε παρκέ σε όλη την Ευρώπη.

Το βραβείο στον Χουάντσο Ερναγκόμεθ, παρέδωσε ο διευθυντής του Gazzetta.gr, Δημήτρης Κωνσταντινίδης.

Η ίδια δεν τα κατάφερε να βρεθεί στην εκδήλωση, όμως έστειλε μήνυμα, λέγοντας: «Απολογούμαι που δεν μπορώ να είμαι μαζί σας, θέλω να ευχαριστήσω το Gazzetta για αυτό το υπέροχο βραβείο. Σημαίνει τόσα πολλά για την οικογένειά μου. Ο αθλητισμός και το μπάσκετ έχουν υπάρξει κομμάτι της ζωής μας από τότε που θυμόμαστε τον εαυτό μας. Θέλω επίσης να ευχαριστήσω τον Παναθηναϊκό και όλους τους φιλάθλους του για το υπέροχο καλωσόρισμα που έχουν κάνει στον Χουάντσο και που τον κάνουν να νιώθει σαν στο σπίτι του. Ευχαριστώ πολύ όλους»