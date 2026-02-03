Euroleague: Να δείξει χαρακτήρα κόντρα στη Ρεάλ ο Παναθηναϊκός, να εκμεταλλευτεί τις αμυντικές αδυναμίες της Ντουμπάι ο Ολυμπιακός

Ανάλυση και προγνωστικά για τις αναμετρήσεις των αιωνίων στη Euroleague.

Εν μέσω εσωστρέφειας και σημαντικών αγωνιστικών προβλημάτων, ο Παναθηναϊκός καλείται να δείξει χαρακτήρα και “μέταλλο” στο μεγάλο αποψινό ντέρμπι απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης.

Ο Έργκιν Άταμαν χρειάζεται απόψε ένα σπουδαίο ματς από τους χειριστές του. Η απόδοση τους θα αποτελέσει τη βάση για να τρέξει το τακτικό πλάνο της ομάδας. Το δίδυμο Σλούκας-Σορτς είναι προφανώς το σημείο αναφοράς. Ο Έλληνας γκαρντ οφείλει να είναι επιθετικός απέναντι σε μια αδύναμη άμυνα στην αναχαίτιση του Pick & Roll-χειριστή. Οι αποφάσεις του Σλούκα στο σετ παιχνίδι θα καθορίσουν σε μεγάλο βαθμό τη δυναμική της ελληνικής επίθεσης.

Η Ρεάλ θα εστιάσει στην καρδιά της ρακέτας των γηπεδούχων, στοχεύοντας στην αξιοποίηση του Έντι Ταβάρες, ο οποίος είχε κάνει μεγάλο ματς στον πρώτο γύρο απέναντι στο “τριφύλλι”. Οι γηπεδούχοι πρέπει να πιέσουν την εισαγωγική πάσα και να μην αφήσουν την ισπανική επίθεση να νιώσει άνετα, βάζοντας τη μπάλα στον βετεράνο σέντερ.

Ο Παναθηναϊκός θα χρειαστεί απόψε έναν κρυφο “ήρωα” και μπόλικη αυταπάρνηση για να πάρει τη νίκη απέναντι στους Μαδριλένους. Τα γκαρντ του και οι επιδόσεις σε επίπεδο αμυντικών συνεργασιών και ριμπάουντ θα καθορίσουν την απόδοση του, απέναντι σε έναν αρκετά ισχυρό -αλλά σε καμία περίπτωση ανίκητο- αντίπαλο.

Εκτός έδρας αναμέτρηση με υψηλό βαθμό επικινδυνότητας για τον φορμαρισμένο Ολυμπιακό στο Ντουμπάι, με τους ερυθρόλευκους να αντιμετωπίζουν μια άκρως ανταγωνιστική ομάδα.

Ο Ολυμπιακός θα βρει απέναντι του έναν ενθουσιώδη αντίπαλο, με βαρύ επιθετικό οπλοστάσιο αλλά και σημαντικά προβλήματα στα μετόπισθεν. Η Ντουμπάι έχει φέτος μια από τις πιο αδύναμες άμυνες της λίγκας, ειδικά στο transition.

Οι Πειραιώτες θα στοχεύσουν στους έξτρα πόντους του ανοιχτού γηπέδου και στις σετ καταστάσεις θα ακουμπήσουν στους ψηλούς τους, Μιλουτίνοφ και Τζόουνς. Ο Σέρβος σέντερ με την ικανότητα του στο επιθετικό ριμπάουντ και στο low post μπορεί να αποτελέσει την αιχμή του δόρατος για την ελληνική επίθεση.

Μεγάλη προσοχή χρειάζονται οι σολίστ του κόουτς Γκόλεματς καθώς οι γηπεδούχοι θα ψάξουν φάσεις στο ένας εναντίον ενός. Ο Ντουέιν Μπέικον με το δυναμικό του, κάθετο παιχνίδι είναι εξαιρετικά επικίνδυνος και ο Τάισον Ουόρντ εδώ θα έχει αρκετή δουλειά.

Πρόκειται για μια αναμέτρηση η οποία απαιτεί τον μέγιστο βαθμό συγκέντρωσης από την ελληνική ομάδα. Ο Ολυμπιακός μπορεί να σκοράρει αρκετά απέναντι σε αυτήν την άμυνα όμως θα πρέπει παράλληλα να χαμηλώσει τους δείκτες αποτελεσματικότητας των βασικών σκόρερ των γηπεδούχων.

