Διαμαντόπουλος: «Σίχαμα και οργή στη Ριζούπολη, δεχτήκαμε επίθεση με ζώνες, φτυσιές και κλωτσιές!»

Ο Γιώργος Διαμαντόπουλος, ο οποίος κοουτσάρει τον Ίκαρο Καλλιθέας, προχώρησε σε τρομερές καταγγελίες για τον αγώνα με τον Απόλλωνα Σμύρνης στη Ριζούπολη.

Ο Ίκαρος Καλλιθέας γνώρισε την ήττα από τον Απόλλωνα Σμύρνης στη Ριζούπολη με 67-64, για την 16η αγωνιστική του 2ου ομίλου της National League. Ωστόσο, ο Γιώργος Διαμαντόπουλος προχώρησε σε σοβαρές καταγγελίες, κάνοντας λόγο για επίθεση στα αποδυτήρια με ζώνες από παντελόνια, φτυσιές και κλωτσιές!

Ο βετεράνος γκαρντ, ο οποίος ανέλαβε την τεχνική ηγεσία του Ίκαρου Καλλιθέας μεσούσης της σεζόν, περιέγραψε όσα συνέβησαν ως «Σίχαμα και οργή αυτό που έγινε σήμερα στη Ριζούπολη», τονίζοντας μάλιστα πως οι παίκτες του Απόλλωνα ζήτησαν συγγνώμη για όσα συνέβησαν!

Το μήνυμα του Γιώργου Διαμαντόπουλου στο Facebook: «Σίχαμα και οργή αυτό που έγινε σήμερα στη Ριζούπολη, με ξύλο στα αποδυτήρια, χτυπήματα με ζώνες, φτυσιές και κλωτσιές για να χάσουμε».

Στη συνέχεια, πρόσθεσε: «Δεν έχω λόγια για τη ζούγκλα που ζήσαμε μέσα στον Απόλλωνα Σμύρνης. Ενώ η ομάδα μας ήταν μπροστά στο ημίχρονο με 7 πόντους, δεχτήκαμε επίθεση στα αποδυτήρια με ζώνες από παντελόνια, φτυσιές και κλωτσιές, και ενώ όλοι τα είδαν, δεν έγινε τίποτα. Συγχαρητήρια στους παίκτες μου για την αντιμετώπιση που είχαν, πάλεψαν για 40 λεπτά μέσα σε μια συμπεριφορά τραγική και χυδαία. Αυτό το μπάσκετ θέλουμε, δυστυχώς… Ίδιοι παίκτες του Απόλλωνα μας ζητούσαν συγγνώμη για όλα όσα έγιναν. Απόλλων Σμύρνης 67 – Ίκαρος Καλλιθέας 64. Συγχαρητήρια σε όλους».

Και κατέληξε, λέγοντας: «Είμαι στα γήπεδα πάνω από 30 χρόνια και έχω παίξει σε κάθε δύσκολη έδρα. Αυτό που έγινε σήμερα σε παιχνίδι Γ’ Εθνικής, Απόλλων Σμύρνης – Ίκαρος Καλλιθέας... Επειδή η ομάδα μας ήταν ανώτερη σε όλο το πρώτο ημίχρονο, στο τέλος του ημιχρόνου δεχτήκαμε επίθεση από αποβράσματα της κοινωνίας που κατέβηκαν στα αποδυτήρια με την ανοχή του προέδρου και του προπονητή, και εοιτέθηκαν κυρίως σε παιδιά 18-20 χρόνων, αλλά και σε μένα και το συνεργάτη μου, χρησιμοποιώντας ζώνες από παντελόνια, φτυσιές, κλωτσιές και κάθε άλλο χυδαίο μέσο. Το χειρότερο είναι ότι όλα αυτά τα είδαν οι αρμόδιοι και όχι μόνο δεν διακόπηκε το παιχνίδι, ούτε καν εκκενώθηκε το γήπεδο. Με πολύ οργή εκφράζω την αγανάκτησή μου προς όλους για όσα συνέβησαν… Θα μπορούσε κάποιος αθλητής να είχε τραυματιστεί σοβαρά».



