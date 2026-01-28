SheCOACH: Διαδικτυακά εργαστήρια για την έμφυλη ισότητα στην προπονητική

Ο Σ.Ε.Π.Κ. και η Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Σύμπλεξις απευθύνουν πρόσκληση σε κάθε ενδιαφερόμενο να συμμετάσχει σε σειρά τριών διαδικτυακών εργαστηρίων, τα οποία θα πραγματοποιηθούν την περίοδο Φεβρουαρίου–Απριλίου 2026.

Ο Σύνδεσμος Ελλήνων Προπονητών Καλαθοσφαίρισης και η Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Σύμπλεξις, εταίροι του ευρωπαϊκού έργου SheCOACH: Gender Equality in Coaching, προσκαλούν κάθε ενδιαφερόμενο να λάβει μέρος σε σειρά τριών διαδικτυακών εργαστηρίων που θα πραγματοποιηθούν την περίοδο Φεβρουαρίου–Απριλίου 2026.

Το SheCOACH είναι έργο Erasmus+ Sport, συγχρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση, και υλοποιείται σε Κύπρο, Ελλάδα, Ιταλία και Ισπανία (2024–2026), με στόχο την προώθηση της έμφυλης ισότητας στην προπονητική και στον αθλητισμό, μέσα από την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου (gender mainstreaming) και την ενίσχυση της συμμετοχής των γυναικών στην προπονητική εκπαίδευση, με έμφαση στην καλαθοσφαίριση.

Τα εργαστήρια απευθύνονται σε παρόχους αθλητικής και προπονητικής εκπαίδευσης, προπονητές και προπονήτριες, φορείς αθλητικής και εκπαιδευτικής πολιτικής, και επαγγελματιες του αθλητισμού, γενικότερα. Επίσης, η δράση SheCOACH δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη συμμετοχή περισσότερων του ενός ατόμων από τον ίδιο φορέα ή οργανισμό.

Στόχοι των workshops είναι η ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών, η πρακτική δοκιμή και αξιολόγηση του Οδηγού Συστάσεων SheCOACH για το Gender Mainstreaming στην Αθλητική Εκπαίδευση, η ενίσχυση της ικανότητας των εκπαιδευτικών φορέων και των επαγγελματιών της προπονητικής να ενσωματώνουν ουσιαστικά τη διάσταση του φύλου στο πλαίσιο της δουλειάς τους, καθώς και η ανάπτυξη συνεργασιών και διαλόγου μεταξύ επαγγελματιών και οργανισμών.

Τα εργαστήρια έχουν έντονα συμμετοχικό και πρακτικό χαρακτήρα, με δυνατότητα παρουσίασης καλών πρακτικών, μελετών περίπτωσης και καινοτόμων προσεγγίσεων.

Ειδικότερα, μπορείτε να:

συμβάλετε ενεργά στον διάλογο ως ομιλητές/τριες σε μία ή περισσότερες συναντήσεις,

μοιραστείτε καινοτόμες ιδέες ή προσεγγίσεις που έχουν εφαρμοστεί ή πρόκειται να εφαρμοστούν στον φορέα/οργανισμό/σύλλογό σας,

παρουσιάσετε καλές πρακτικές, επιτυχημένα προγράμματα ή μελέτες περίπτωσης από την Ελλάδα ή το εξωτερικό,

προτείνετε θέματα ή ερωτήματα προς συζήτηση που θεωρείτε σημαντικά για την έμφυλη ισότητα και την ανάπτυξη της προπονητικής εκπαίδευσης.

Πρόγραμμα και λεπτομέρειες διεξαγωγής των workshops:

Ημερομηνίες διεξαγωγής (Webex | ώρα: 3.00 – 5.00 μ.μ.):

Τρίτη 17 Φεβρουαρίου 2026, guest speaker Dr. Babis Mainemelis, Professor of Organizational Behavior, ALBA Graduate Business School – The American College of Greece.

Τετάρτη 18 Μαρτίου 2026, guest speaker Dr. Stiliani (Ani) Chroni, Professor in Sport Psychology and Sport Coaching, Inland Norway University. Πάνελ συζήτησης με την συμμετοχή Ελληνίδων προπονητριών (TBC).

Τρίτη 28 Απριλίου 2026, guest speaker Dr. Elizabeth Pike, Professor of Sport, Health and Exercise, University of Hertfordshire, UK.

Το ακριβές πρόγραμμα θα ανακοινωθεί στις αρχές Φεβρουαρίου, μετά την ολοκλήρωση των εγγραφών και την υποβολή ενδιαφέροντος για δικές σας εισηγήσεις.

Στόχος είναι οι συμμετέχοντες/ουσες να παρακολουθήσουν και τα τρία εργαστήρια, ώστε να αποκομίσουν το μέγιστο όφελος και να συμβάλουν, μέσω της ανατροφοδότησής τους, στη βελτίωση του περιεχομένου και στις επόμενες δράσεις του έργου.

Εγγραφές και κλήρωση δώρων:

Για τη δωρεάν εγγραφή σας στην εκδήλωση, μπορείτε να συμπληρώσετε τη σχετική φόρμα μέχρι 31 Ιανουαρίου 2026: https://forms.gle/aeM5tL3WuVUS6xbh8

Οι συμμετέχοντες/σες που θα παρακολουθήσουν και τα τρία εργαστήρια θα μπουν σε κλήρωση για ένα ταξίδι στο Μιλάνο τον Δεκέμβριο του 2026 για να παρακολουθήσουν το τελικό συνέδριο SheCOACH, καθώς και για τρεις δωροεπιταγές για ηλεκτρονικά προϊόντα ή βιβλία. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί την ημέρα του τελευταίου εργαστηρίου.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη δράση στο website https://shecoach.eu, καθώς και στα social media: Facebook & Instagram. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του SheCOACH είναι διαθέσιμο μέσω της πλατφόρμας https://shecoach-platform.eu.