Παπαπέτρου για την επίθεση πατέρα σε προπονητή: «Τα παιδάκια είναι πιο αθώες ψυχές, έχουν ευθύνη κι οι επαγγελματίες» (vid)

Ο Ιωάννης Παπαπέτρου σχολίασε στο «Gazz Floor» powered by Novibet την απίθανη αντίδραση ενός πατέρα στον προπονητή του γιου του σε αγώνα μπάσκετ!

O Iωάννης Παπαπέτρου, μέσα από το Gazz Floor powered by Novibet της Τρίτης (13/1), σχολίασε το απίστευτο περιστατικό που έγινε σε αγώνα πρωταθλήματος μικρών ηλικιών στις ΗΠΑ, όταν ένας πατέρας επιτέθηκε στον προπονητή της αντίπαλης ομάδας, όταν εκείνος πήγε να μεσολαβήσει για να... σβήσει καβγά που πήγε να ξεκινήσει.

Το σχόλιο του Ιωάννη Παπαπέτρου:

«Ενα λάθος δεν το διορθώνουμε μ' ένα άλλο λάθος. Η εικόνα και μόνο αυτή για τα παιδιά δεν είναι καλή και θεωρώ ότι τα παιδάκια είναι λίγο πιο αθώες ψυχές, έτσι; Και καμιά φορά βλέπουν τους πιο μεγάλους και έχουν ευθύνη και επαγγελματίες να μην δημιουργούνται τέτοια πράγματα, τέτοια πρότυπα, γιατί βλέπουμε το ένα παιδάκι από την άσπρη ομάδα ξεκινάει κατά κάποιον τρόπο αυτόν τον τσακωμό, πηγαίνει να τσακωθεί με το παιδάκι της κόκκινης ομάδας.

Ο προπονητής δεν ξέρει τι να κάνει εκείνη τη στιγμή. Προφανώς μπαίνει στη μέση για να χωρίσει την κατάσταση, για να επιπλήξει το ένα το παιδί και φυσικό επόμενο ο πατέρας να εξοργίζεται και να προσπαθεί να προστατεύσει το παιδί του.

Παρόλα αυτά, σε ειδικά τέτοιες ηλικίες είναι πολύ κρίσιμο να βλέπουμε πιο κόσμιες συμπεριφορές και πιο ήρεμες αντιδράσεις, γιατί αυτά τα παιδάκια θα μεγαλώσουν και θα είναι πιο κυρίαρχα στην κοινωνία μας και θα είναι αυτά που θα παίρνουν αποφάσεις και καλό είναι να μην έχουν τέτοιες εικόνες για εμένα».

Η εκπομπή της Τρίτης 13/1: