Η γνωστή παίκτρια της Φενέρμπαχτσε, αλλά και την Εθνικής Τουρκίας, Τίλμπε Σένγιουρεκ, ανακοίνωσε πως πάσχει από το σύνδρομο Guillain Barre και βρίσκεται στο νοσοκομείο.

Η Τιλμπέ Σένγιουρεκ μέσω ανάρτησης στον προσωπικό της λογαριασμό στα social media, ανακοίνωσε πως πάσχει από σπάνιο αυτοάνοσο, νευρολογικό πρόβλημα.

Πιο συγκεκριμένα, πρόκειται για το σύνδρομο Guillain - Barre, που αποτελεί μυϊκή αδυναμία που ξεκινά από τα πόδια και προκαλεί μούδιασμα, καθώς και απώλεια αντανακλαστικών. Η Τουρκάλα διεθνής μπασκετμπολίστρια, βρίσκεται ήδη στο νοσοκομείο και ακολουθεί την κατάλληλη θεραπεία, έτσι ώστε να ξεπεράσει την αρρώστια.

Η συγκεκριμένη ασθένεια, αντιμετωπίζεται από έγκαιρη θεραπεία, αλλά μπορεί να διαρκέσει αρκετό καιρό.

Αναλυτικά όσα αναφέρει η ίδια μέσα από το νοσοκομείο:

«Δυστυχώς, δεν αισθάνομαι καλά σωματικά εδώ και αρκετό καιρό. Όταν διαγνώστηκα με σύνδρομο Guillain-Barré, έπειτα από λεπτομερείς εξετάσεις, ήμουν ταυτόχρονα λυπημένη και πολύ χαρούμενη. Η θεραπεία μου πηγαίνει πολύ καλά. Ευχαριστώ όλους όσους μου έστειλαν τις ευχές τους. Ανυπομονώ να αναρρώσω από αυτή την εξαντλητική διαδικασία και να επιστρέψω στο γήπεδο όπως πάντα».