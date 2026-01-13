Τίλμπε Σένγιουρεκ: Αποκάλυψε πως πάσχει από σύνδρομο Guillain - Barre
Η Τιλμπέ Σένγιουρεκ μέσω ανάρτησης στον προσωπικό της λογαριασμό στα social media, ανακοίνωσε πως πάσχει από σπάνιο αυτοάνοσο, νευρολογικό πρόβλημα.
Πιο συγκεκριμένα, πρόκειται για το σύνδρομο Guillain - Barre, που αποτελεί μυϊκή αδυναμία που ξεκινά από τα πόδια και προκαλεί μούδιασμα, καθώς και απώλεια αντανακλαστικών. Η Τουρκάλα διεθνής μπασκετμπολίστρια, βρίσκεται ήδη στο νοσοκομείο και ακολουθεί την κατάλληλη θεραπεία, έτσι ώστε να ξεπεράσει την αρρώστια.
Η συγκεκριμένη ασθένεια, αντιμετωπίζεται από έγκαιρη θεραπεία, αλλά μπορεί να διαρκέσει αρκετό καιρό.
Αναλυτικά όσα αναφέρει η ίδια μέσα από το νοσοκομείο:
«Δυστυχώς, δεν αισθάνομαι καλά σωματικά εδώ και αρκετό καιρό. Όταν διαγνώστηκα με σύνδρομο Guillain-Barré, έπειτα από λεπτομερείς εξετάσεις, ήμουν ταυτόχρονα λυπημένη και πολύ χαρούμενη. Η θεραπεία μου πηγαίνει πολύ καλά. Ευχαριστώ όλους όσους μου έστειλαν τις ευχές τους. Ανυπομονώ να αναρρώσω από αυτή την εξαντλητική διαδικασία και να επιστρέψω στο γήπεδο όπως πάντα».
