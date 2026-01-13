Ο Αλεξάντερ Σέκουλιτς θα είναι για άλλα δύο χρόνια στον πάγκο της Εθνικής Σλοβενίας.

Στον πάγκο της εθνικής Σλοβενίας θα συνεχίσει να κάθεται ο Αλεξάντερ Σέκουλιτς, ο οποίος συμφώνησε με τους ανθρώπους της ομοσπονδίας και θα μείνει στα ηνία της Εθνικής ομάδας της χώρας μέχρι το 2028.

Η ομοσπονδία μπάσκετ της Σλοβενίας έκανε την Τρίτη (13/1) την πρώτη της συνεδρίαση για το 2026, συνεδρίαση στην οποία αποφασίστηκε η επέκταση του συμβολαίου του 47χρονου ομοσπονδιακού προπονητή και νυν τεχνικού της Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης.

«Είναι μεγάλη τιμή για μένα να συνεχίζω να προπονώ την εθνική Σλοβενίας, αλλά ταυτόχρονα και μια σαφής δέσμευση απέναντι στο μπάσκετ, τους παίκτες και τη χώρα που εκπροσωπούμε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους παίκτες, το επαγγελματικό προσωπικό και το προσωπικό της εθνικής ομάδας για τη συνεργασία τους μέχρι τώρα. Μαζί έχουμε επιτύχει κάποια σημαντικά πράγματα, αλλά ταυτόχρονα γνωρίζουμε καλά πού υπάρχουν ακόμη περιθώρια βελτίωσης και πού πρέπει να κάνουμε ένα βήμα μπροστά.

Ο στόχος μας παραμένει σαφής. Να χτίσουμε μια ανταγωνιστική, συνεκτική και σταθερή εθνική ομάδα που θα εκπροσωπεί τη Σλοβενία με χαρακτήρα, πειθαρχία και υπερηφάνεια. Οι προκλήσεις που μας περιμένουν είναι απαιτητικές και απρόβλεπτες. Αλλά πιστεύω σε αυτή την ομάδα παικτών και στην κατεύθυνση που ακολουθούμε. Θα συνεχίσω να κάνω τη δουλειά μου με όλη μου την ενέργεια, την ευθύνη και τον σεβασμό για την πλούσια παράδοση του σλοβενικού μπάσκετ», δήλωσε ο Σέκουλιτς.