Άταμαν: Στη διάθεση του ο Μαλακάι Φλιν
Όπως ανακοίνωσε χαρακτηριστικά η ομάδα του, η Μπαχτσεσεχίρ, ο Αμερικανός γκαρντ, ο οποίος «εκτέλεσε» τον Άρη στο τελευταίο ματς του Eurocup, απέκτησε τουρκική υπηκόοτητα και θα μπορεί να αγωνίζεται ως Τούρκος στο πρωτάθλημα.
Κάτι που σημαίνει ότι θα μπορεί να αγωνιστεί και με τα χρώματα της εθνικής Τουρκίας εάν και εφόσον τον επιλέξει ο Εργκίν Άταμαν για κάποιο ματς του αντιπροσωπευτικού του συγκροτήματος.
Τουρκικό διαβατήριο έχοντας αγωνιστεί με την εθνική ομάδα της χώρας, έχουν επίσης και οι Σέιν Λάρκιν, Σκότι Γουίλμπεκιν, Ταρίκ Μπιμπέροβιτς.
Δείτε την σχετική ανακοίνωση της Μπαχτσεσεχίρ.
🇹🇷 Yıldız oyuncumuz Malachi Flynn artık Türk vatandaşı! 🤩 pic.twitter.com/pcYw5d9d5u— Bahçeşehir Koleji Spor Kulübü (@BKBasketbol) January 29, 2026
