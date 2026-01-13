Ένα απίθανο περιστατικό έλαβε χώρα στην Αμερική και πιο συγκεκριμένα σε αγώνα πρωταθλήματος μπάσκετ μικρών ηλικιών.

Τι γίνεται όταν ένας ενήλικας προπονητής τραβάει και απωθεί ένα παιδί μικρής ηλικίας; Δέχεται την επίθεση του γονιού του!

Όπως ακριβώς έγινε σε αγώνα πρωταθλήματος μπάσκετ μικρών ηλικιών στις ΗΠΑ όπου ένα πατέρας «επιτέθηκε» στον προπονητή της αντίπαλης ομάδας.

Ο εν λόγω κόουτς θέλησε να τραβήξει και να απωθήσει τον παίκτη της αντίπαλης ομάδας ο οποίος είχε αρχίσει να διαπληκτίζεται με έναν παίκτη της δικής του ομάδας.

Η αντίδραση του πατέρα του παιδιού ήταν άμεση καθώς τον σώριασε στο παρκέ ύστερα από «επίθεση» εναντίον του.

Δείτε το συγκεκριμένο βίντεο όπου τα σχόλια είναι ξεκάθαρα υπέρ του πατέρα του παιδιού.