Ο Ηρακλής γύρισε το ματς στο δεύτερο ημίχρονο κόντρα στη Τζίκι με 87-75 ανεβαίνοντας στην κορυφή της βαθμολογίας με 5-1.

Ο Ηρακλής φιλοξένησε τη Τζίκι Βαρσοβίας για την 6η αγωνιστική της ENBL στο Ιβανώφειο και παρά την αντίσταση που συνάντησε κατάφερε να πάρει τη νίκη με 87-75 και να ανέβει στο 5-1 της βαθμολογίας και στην κορυφή του ομίλου,

Κορυφαίος για τον γηραιό ήταν ο Ντέρεκ Φαντερμπέργκ που ολοκλήρωσε το ματς σχεδόν με double double 26 πόντων, 9 ριμπάουντ και 3 ασίστ.

Παρά το κακό ξεκίνημα και τα χαμηλά ποσοστά στο πρώτο ημίχρονο, οι Θεσσαλονικείς ανέβασαν την άμυνά τους στο δεύτερο μέρος και με καθοριστικούς πόντους των Φάντερμπερκ και Λανς Γουεαρ (10π, 6ρ.) καθάρισαν το παιχνίδι. Από την αντίπαλη πλευρά, ο Ριβάλντο Σοάρες ξεχώρισε με 15 πόντους και 4 ριμπάουντ.

Το ματς ξεκίνησε νωθρά για τον Ηρακλή, με αστοχία και κενά στην άμυνα, που έδωσαν στη Τζίκι προβάδισμα μέχρι και 10 πόντων. Στο δεύτερο ημίχρονο όμως, η ομάδα του Ζόραν Λούκιτς ανέβασε ρυθμό, με επιθετική ηγεσία του Φάντερμπερκ και κρίσιμα τρίποντα από Φόστερ και Φάντερμπερκ, φτάνοντας σε προβάδισμα ασφαλείας και τελικά στη νίκη.

Την επόμενη αγωνιστική, ο Ηρακλής υποδέχεται την Πέγια (21/1, 19:45).

Tα δεκάλεπτα: 18-26, 37-40, 57-56, 87-75