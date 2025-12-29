Ο Νίκος Καρφής γράφει για το κρίσιμο σταυροδρόμι των Χοκς που μπορεί να τους αλλάξει επίπεδο και να μπουν... σφήνα στην απρόβλεπτη φέτος Ανατολή.

Στη ζωή πρέπει να εκμεταλλεύεσαι την κάθε ευκαιρία. Όταν έχεις τις κατάλληλες συνθήκες για κάτι μεγάλο και σου λείπει μια κίνηση, απαιτείται να πάρεις τα ρίσκα και να την κάνεις. Γιατί αλλιώς θα ζεις πάντα με το αν!

Οι Χοκς είναι μια ομάδα αντιεμπορική σε σχέση με τους μεγάλους του ΝΒΑ. Έζησε όμορφες στιγμές πριν από δεκαετίες τότε που μεσουρανούσε ο Ντομινίκ Γουίλκινς. Χωρίς όμως να καταφέρει να μπει ποτέ σε... κουβέντα για τίτλο.

Τα τελευταία χρόνια έχει να επιδείξει μόνο μια παρουσία στους τελικούς της Ανατολής το 2021, τότε που αποκλείστηκε από τους μετέπειτα πρωταθλητές, τους Μπακς του Γιάννη.

Για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια υπάρχει ταλέντο στο ρόστερ ικανό για την επόμενη... πίστα, αλλά χρειάζεται απλά μια κίνηση. Και τα γεράκια σύμφωνα και με τον έγκυρο Marc Stein, δείχνουν να είναι έτοιμοι να πατήσουν τη σκανδάλη.

Πρόσφερε πολλά ο Γιανγκ, αλλά έφτασε η ώρα να φύγει

Όπως ανέφερε και ο Αμερικανός ρεπόρτερ, οι Χοκς είναι ανοιχτοί για ανταλλαγή του Τρέι Γιανγκ. Ο Ice Trae αποτελεί έναν franchise player για την Ατλάντα. Για αρκετά χρόνια κουβάλησε τον οργανισμό και χάρισε στο κοινό μερικές σπουδαίες εμφανίσεις.

Σπουδαίο επιθετικό ταλέντο τόσο στο σκοράρισμα, όσο και στη δημιουργία. Αλλά φαίνεται πως ήρθε το πλήρωμα του χρόνου για εκείνον και η τεράστια ευκαιρία των Χοκς να δυναμώσουν κι άλλο αν προσέξουν τα ανταλλάγματα που θα πάρουν.

Και ο Γιανγκ μπορεί να φέρει σπουδαία ανταλλάγματα στην Ατλάντα.

Φέτος πιο πολύ από ποτέ η Ατλάντα δείχνει να λειτουργεί καλύτερα χωρίς εκείνον στο παρκέ. Οι Χοκς είναι στο 0-6 από τότε που επέστρεψε ο Γιανγκ από τραυματισμό, έχοντας δεχθεί 125+ πόντους σε κάθε ήττα τους στα 6 παιχνίδια. Χωρίς τον Γιανγκ στο παρκέ βρίσκονται στο 13-10.

Οι Χοκς πρέπει να πατήσουν τη... σκανδάλη γιατί η Ανατολή φέτος δεν έχει μεγάλο φαβορί, παρόλο που οι Πίστονς παίζουν σπουδαίο μπάσκετ. Επίσης οι νέοι παίκτες δείχνουν ικανοί για να πάνε την ομάδα στην... επόμενη πίστα σε συνδυασμό και με ορισμένα ποιοτικά ανταλλάγματα που μπορεί να έρθουν από την ανταλλαγή Γιανγκ.

Ο νέος franchise player και η ευκαιρία για μεγάλα πράγματα

O Tζέιλεν Τζόνσον λοιπόν είναι ο παίκτης που αξίζει περισσότερο από τον καθένα την προσοχή. Ο Τζόνσον πέρυσι είχε κοντά στους 20 πόντους μέσο όρο και τα 10 ριμπάουντ. Φέτος όμως είναι άλλο πράγμα. Kορυφαίος σε πόντους, ριμπάουντ και ασίστ με φοβερούς μέσους όρους. Μετρά 23.7 πόντους, 10.4 ριμπάουντ και 8.4 ασίστ ανά ματς, αλλά και 1.4 κλεψίματα. Εκπληκτικός. Παραδίδει μαθήματα σε κάθε ματς.

Πάμε και στον άνθρωπο που κλειδώνει τους αντίπαλους παίκτες. Στον Ντάισον Ντάνιελς Ήταν ο πιο βελτιωμένος παίκτης για τη σεζόν που πέρασε και σημείωσε το ρεκόρ κλεψιμάτων σε μία σεζόν μετά το 2000, με 229 για τους Χοκς. Φέτος έχει 11.5 πόντους, 6.5 ριμπάουντ και 2 κλεψίματα. Από τους κορυφαίους αμυντικούς στη λίγκα ξανά. Πολυεργαλείο.

Εξαιρετικό fit για την Ατλάντα είναι και ο Αλεξάντερ-Γουόκερ που μετρά πάνω από 20 πόντους μέσο όρο και σουτάρει με το 37.6% τρίποντο. Κάνει σεζόν καριέρας. Και δεν πρέπει να ξεχνάμε το prospect που λέγεται Ζακαρί Ρισασέ, τον τίμιο ψηλό Οκόνγκου και τον Πορζίνγκις που προσφέρει σε επίθεση και άμυνα, ενώ ανοίγει τις αντίπαλες άμυνες με την ικανότητα του σουτ σουτ.

Η Ατλάντα απέχει ένα σωστό trade μακριά από το να ανέβει επίπεδο και να κοιτάξει πιο δυνατά τις κορυφαίες ομάδες της Ανατολής, βλέποντας μια τεράστια ευκαιρία να ανοίγεται μπροστά της. Oι Χοκς είναι μια ομάδα που έχει χτιστεί και από τα draft των περασμένων ετών. Το 2021 διάλεξαν Τζόνσον στο Νο.20 και μια χρόνια πριν πήραν Οκόνγκου στο Νο.6. Τέλος το 2024 με το πρώτο pick επέλεξαν τον Ρισασέ.

Φυσικά θα κρατήσει τους Τζόνσον και Ντάνιελς στο ρόστερ χωρίς δεύτερη σκέψη και πρέπει να βρει τα... κομμάτια για να εκτοξευθεί, αν γίνει η ανταλλαγή του Γιανγκ.

Ο Τρέι πρόσφερε, έδωσε την ψυχή του για την ομάδα και την πόλη, αλλά οι Χοκς πρέπει να πετάξουν ψηλά μετά από χρόνια και το front office της ομάδας βρίσκεται μπροστά σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι. Mε μια έξυπνη ανταλλαγή, το status των Χοκς μπορεί να αλλάξει. Για ένα franchise που σπάνια διεκδικεί κάτι σπουδαίο, αυτή εδώ είναι μια πρώτης τάξεως ευκαιρία για την επόμενη... πίστα!

YΓ: Ο Τζόνσον είναι παίκτης που θα κυριαρχεί στη λίγκα για πολλά χρόνια. Απλώς πρέπει να μπουν τα σωστά κομμάτια δίπλα του, ειδικά στα γκαρντ!

ΥΓ 1: Ο θρύλος των Χοκς, αντιπρόεδρος τους και τροπαιούχος της Euroleague με τον Παναθηναϊκό, Ντομινίκ Γουίλκινς περιμένει χρόνια να δει μια πραγματικά σπουδαία ομάδα στην Ατλάντα. Μένει να δούμε αν έφτασε η στιγμή.