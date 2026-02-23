Δείτε την ώρα και το κανάλι μετάδοσης των σημαντικότερων αγώνων της ημέρας (23/02).

Καθαρά Δευτέρα σήμερα (23/02) και το αθλητικό μενού της ημέρας είναι αρκετά...λιτό τόσο στο ποδόσφαιρο όσο και στο μπάσκετ αλλά και στα υπόλοιπα αθλήματα.

Πιο συγκεκριμένα στις 19:30 η Φιορεντίνα υποδέχεται τη Πίζα (Cosmote Sport 1), στις 21:00 η Αλ Καντσιά την Αλ Έτιφακ (Cosmote Sport 9), στις 21:30 η Καντίθ την Ρεάλ Σοσιεδάδ Β (Nova Sports Start) και στις 21:45 η Μπολόνια την Ουντινέζε (Cosmote Sport 1).

Τέλος στις 22:00 η Έβερτον θα φιλοξενήσει την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (Nova Sports Premier League), η Αλαβές την Χιρόνα (Nova Sports 1) και στις 22:15 η Φαμαλικάο την Κάζα Πία (Cosmote Sport 8).

Στο μπάσκετ και την Elite League οι Μαχητές Πειραματικού θα αναμετρηθούν με τη Χαλκίδα (16:30, ΕΡΤ2) και στο βόλεϊ γυναικών η Θέτις Βούλας με την ΑΕΚ (18:30, ERT Sports 1).

Οι μεταδόσεις της ημέρας