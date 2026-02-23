Αθλητικές μεταδόσεις σήμερα: Το Έβερτον - Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και το Φιορεντίνα - Πίζα
Καθαρά Δευτέρα σήμερα (23/02) και το αθλητικό μενού της ημέρας είναι αρκετά...λιτό τόσο στο ποδόσφαιρο όσο και στο μπάσκετ αλλά και στα υπόλοιπα αθλήματα.
Πιο συγκεκριμένα στις 19:30 η Φιορεντίνα υποδέχεται τη Πίζα (Cosmote Sport 1), στις 21:00 η Αλ Καντσιά την Αλ Έτιφακ (Cosmote Sport 9), στις 21:30 η Καντίθ την Ρεάλ Σοσιεδάδ Β (Nova Sports Start) και στις 21:45 η Μπολόνια την Ουντινέζε (Cosmote Sport 1).
Τέλος στις 22:00 η Έβερτον θα φιλοξενήσει την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (Nova Sports Premier League), η Αλαβές την Χιρόνα (Nova Sports 1) και στις 22:15 η Φαμαλικάο την Κάζα Πία (Cosmote Sport 8).
Στο μπάσκετ και την Elite League οι Μαχητές Πειραματικού θα αναμετρηθούν με τη Χαλκίδα (16:30, ΕΡΤ2) και στο βόλεϊ γυναικών η Θέτις Βούλας με την ΑΕΚ (18:30, ERT Sports 1).
Οι μεταδόσεις της ημέρας
- Μαχητές Πειραματικό - Χαλκίδα (16:30, ΕΡΤ2)
- Θέτις Βούλας - ΑΕΚ (18:30, ERT Sports 1)
- Φιορεντίνα - Πίζα (19:30, Cosmote Sport 1)
- Αλ Κάντσια - Αλ Έτιφακ (21:00, Cosmote Sport 9)
- Καντίθ - Ρεάλ Σοσιεδάδ Β (21:30, Nova Sports Start)
- Μπολόνια - Ουντινέζε (21:45, Cosmote Sport 2)
- Έβερτον - Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (22:00, Nova Sports Premier League)
- Αλαβές - Χιρόνα (22:00, Nova Sports 1)
- Φαμαλικάο - Κάζα Πία (22:15, Cosmote Sport 8)
