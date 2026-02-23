Βιγιαρεάλ - Βαλένθια 2-1: Με ανατροπή σε τροχιά τριάδας
Συνεχίζει την αναρρίχηση προς το Champions League της επόμενης περιόδου η Βιγιαρεάλ! Το Κίτρινο Υποβρύχιο τορπίλισε με ανατροπή τη Βαλένθια στο «Θεράμικα», καθώς επικράτησε 2-1 και παρέμεινε στην 3η θέση της La Liga, με τρεις βαθμούς περισσότερους από την Ατλέτικο Μαδρίτης.
Οι Νυχτερίδες προηγήθηκαν στο σκορ στο 27΄με πέναλτι του Ραμαζάνι, όμως οι γηπεδούχοι ισοφάρισαν μόλις τέσσερα λεπτά αργότερα όταν ο Κομεσάνα εκμεταλλεύτηκε τις κόντρες και σκόραρε σε κενή εστία. Την ανατροπή υπέγραψε ο Γκέιγ από την άσπρη βούλα για το τελικό 2-1 που βύθισε τη Βαλένθια στη 16η θέση.
