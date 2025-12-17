Νίκος Παππάς: Έχει συνέχεια νεύρα
Σοβαρό επεισόδιο βίας που σημειώθηκε το βράδυ της 16ης Δεκεμβρίου, λίγο πριν τα μεσάνυχτα, στο κέντρο της πόλης του Στρασβούργου, ανάμεσα στο ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Νίκο Παππά και τον δημοσιογράφο του NEWS24/7, Νίκο Γιαννόπουλο. Μάλιστα, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος τον έθεσε εκτός ευρωομάδας.
Η αμφιλεγόμενη και έντονη προσωπικότητα του πρώην αθλητή, τον έχουν οδηγήσει ουκ ολίγες φορές στο σημείο να χάσει τον έλεγχο και να μπλεχτεί σε περιστατικά σε πολλές περιπτώσεις μάλιστα έχοντας θέσει στο στόχαστρο δημοσιογράφους.
Τα περιστατικά του παρελθόντος
Ένα σοβαρό επεισόδιο ανάμεσα σε δύο πρώην συμπαίκτες ήρθε να οξύνει ακόμη περισσότερο το ήδη τεταμένο κλίμα στις τάξεις της Εθνικής ομάδας, λίγο πριν το EuroBasket. Συγκεκριμένα, ο Γιάννης Μπουρούσης και ο Νίκος Παππάς ενεπλάκησαν σε συμπλοκή, με ανταλλαγή μπουνιών, ενώ ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης τραυματίστηκε στην προσπάθειά του να τους χωρίσει.
Το συμβάν σημειώθηκε τη Δευτέρα 21 Αυγούστου 2017, στην τραπεζαρία του ξενοδοχείου «Caravel», μπροστά στα μάτια διεθνών παικτών αλλά και αθλητών των υπόλοιπων ομάδων που συμμετείχαν στο τουρνουά «Ακρόπολις». Η αφορμή ήταν εξωαγωνιστική και προέκυψε έπειτα από έντονη λεκτική αντιπαράθεση για προσωπική διαφωνία των δύο διεθνών. Η ένταση ήταν τέτοια, ώστε να προκληθούν ακόμη και υλικές ζημιές στον χώρο του εστιατορίου. Παρ’ όλα αυτά, λίγες ημέρες αργότερα οι δύο παίκτες έδωσαν τέλος στην κόντρα τους, βάζοντας πάνω απ’ όλα το συμφέρον της «επίσημης αγαπημένης», λίγο πριν την έναρξη του EuroBasket.
Λίγους μήνες αργότερα ένα νέο περιστατικό έλαβε χώρα, με αφορμή την προεπιλογή των 24 παικτών από τον Θανάση Σκουρτόπουλο για τα προκριματικά της Εθνικής ομάδας, με το όνομα του Νίκου Παππά να απουσιάζει από τη λίστα.
Ο γκαρντ του Παναθηναϊκού τότε βρέθηκε αντίπαλος με τον ομοσπονδιακό τεχνικό, ο οποίος εκείνη την περίοδο καθόταν στον πάγκο του ΓΣΛ-Φάρου. Μετά από εύστοχο τρίποντο, ο Παππάς φάνηκε να απευθύνεται έντονα προς τον 52χρονο προπονητή, σε ένα στιγμιότυπο που δεν πέρασε απαρατήρητο και να λέει: «Πάρε τον Χρηστίδη, βλάκα, πάρε τον Χρηστίδη». Την ατάκα άκουσε και ο Μανώλης Παπαμάκαριος, που αντέδρασε λέγοντας «μη μιλάς εσύ ρε», ενώ η φράση καταγράφτηκε και στην τηλεοπτική μετάδοση της ΕΡΤ.
Σε συνέχεια αυτού του περιστατικού μέσα στις τέσσερις γραμμές του παρκέ, ήρθε ένα post στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram θέτοντας στο στόχαστρο τους δημοσιογράφους.
Ο Νίκος Παππάς βρέθηκε για ακόμη μία φορά σε ανοιχτή κόντρα με τους δημοσιογράφους, αυτή τη φορά μέσω story που ανέβασε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, κατά τη διάρκεια του ταξιδιού της αποστολής του Παναθηναϊκού προς τη Μόσχα για την αναμέτρηση με την ΤΣΣΚΑ.
«Εδώ, κΑνουμε μεΡικές Διατασούλες πριν την προσγείωση», έγραψε χαρακτηριστικά, διαμορφώνοντας με ιδιαίτερο –και όχι τυχαίο– τρόπο το μήνυμά του κατά την επιστροφή από τη Λάρισα.
Έντονες ήταν εκείνες οι μέρες του Οκτώβρη με το ένα περιστατικό να διαδέχεται το άλλο. Ο Παναθηναϊκός πέτυχε μια σπουδαία ανατροπή απέναντι στη Φενέρμπαχτσε στο ΟΑΚΑ (70-68), με τον Νίκο Παππά να υπογράφει μια επιβλητική εμφάνιση και να σκοράρει το νικητήριο τρίποντο μόλις πέντε δέκατα πριν από το φινάλε.
Αμέσως μετά το πιο κομβικό σουτ της μέχρι τότε καριέρας του, και αφού ολοκλήρωσε τον πανηγυρισμό για το τρίποντο της νίκης, ο Παππάς στράφηκε προς την πλευρά των δημοσιογράφων στις εξέδρες του ΟΑΚΑ, κάνοντας χειρονομίες και χρησιμοποιώντας μερικά… γαλλικά.
Δύο χρόνια πριν, ο Νίκος Παππάς πλήρωσε ακριβά μια ενέργεια που προκάλεσε έντονες αντιδράσεις. Ο πρώην μπασκετμπολίστας του Παναθηναϊκού, ο οποίος τότε αγωνιζόταν στο ερασιτεχνικό πρωτάθλημα «basketaki», τιμωρήθηκε με οριστική αποβολή από τη διοργάνωση, έπειτα από απαράδεκτη συμπεριφορά απέναντι σε διαιτητή.
Το περιστατικό σημειώθηκε το Σάββατο 4 Νοεμβρίου, κατά τη διάρκεια αγώνα της ερασιτεχνικής λίγκας. Ο Παππάς διαφώνησε έντονα με απόφαση της διαιτησίας και, πάνω στην ένταση της στιγμής, πέταξε τη μπάλα στο κεφάλι του διαιτητή, γεγονός που οδήγησε άμεσα στην αποβολή του και, εν συνεχεία, στην οριστική του απομάκρυνση από το πρωτάθλημα.
Εκτός των τεσσάρων γραμμών
Όπως και το κατακριτέο πρόσφατο περιστατικό στο Στρασβούργο δεν αφορά σε κάτι τον αθλητικό χώρο, ούτε έχει σχέση με τα παρκέ, έτσι παρόμοια περιστατικά έχουν λάβει χώρα και στο παρελθόν. Σφοδρές αντιδράσεις προκάλεσαν οι ύβρεις που φέρεται να εξαπέλυσε ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Νίκος Παππάς, έναν χρόνο πριν σε βάρος αστυνομικών, μέσα από ιδιωτική επικοινωνία που ήρθε στη δημοσιότητα.
Συγκεκριμένα, ο ευρωβουλευτής εμφανίζεται να απευθύνεται σε αστυνομικό με υποτιμητικούς χαρακτηρισμούς, φτάνοντας στο σημείο να τον αποκαλέσει «μπατσάκο μου». Η υπόθεση πήρε ακόμη πιο σοβαρές διαστάσεις όταν αποκαλύφθηκε και ηχητικό μήνυμα που φέρεται να του έστειλε στη συνέχεια, στο οποίο ακούγεται να λέει: «Μην έρθω στη Θεσσαλονίκη και σε τελειώσω, σκουπίδι. Καλό ψόφο σε ό,τι αγαπάς».
Σε νέο κύκλο αντιδράσεων είχε οδηγήσει η συμπεριφορά του ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Νίκου Παππά, ο οποίος μετά τις ύβρεις κατά αστυνομικών, στράφηκε αργότερα εναντίον της Χριστίνας Τσιλιγκίρη, προέδρου του ΣΕΦ και πρώην υποψήφιας με τη Νέα Δημοκρατία. Η κ. Τσιλιγκίρη δημοσιοποίησε τον μεταξύ τους διάλογο, στον οποίο ο Νίκος Παππάς εμφανίζεται να απαντά με ειρωνικό και σεξιστικό ύφος, εξαπολύοντας προσβλητικά σχόλια σε βάρος της. Ανάμεσα σε όσα φέρεται να της έγραψε, ξεχωρίζει και η αναφορά ότι «δεν αξιοποίησα το κρεβάτι μου», φράση που προκάλεσε έντονη κατακραυγή.
Ένα από τα τελευταία πιο πρόσφατα περιστατικά είναι ξανά μέσω διαδικτύου. Λίγες ώρες πριν από το συλλαλητήριο για τα Τέμπη και εν μέσω κλίματος κοινωνικής πόλωσης, ο Νίκος Παππάς προχώρησε σε μία ανάρτηση μέσω Instagram story η οποία τελικά κατέβηκε μετά τον σάλο που προκάλεσε.
Συγκεκριμένα, ανέβασε σε story στο Instagram ένα παλαιότερο βίντεο του κωμικού Χριστόφορου Ζαραλίκου, που ασκούσε κριτική στην κυβέρνηση, αλλά δεν περιορίστηκε σε αυτό. Συνοδεύοντας το βίντεο με λεζάντες, χαρακτήρισε τη Νέα Δημοκρατία «φυτώριο δολοφόνων, παιδόφιλων, βιαστών, εγκληματιών… εθνικών βλαξ», με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, Παύλο Μαρινάκη να παίρνει επίσημα θέση ζητώντας τη διαγραφή του. Το επίμαχο story κατέβηκε και ανήρτησε νέο γράφοντας: «Ό,τι καταλάβατε».
