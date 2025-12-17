Ένα σοβαρό επεισόδιο ανάμεσα σε δύο πρώην συμπαίκτες ήρθε να οξύνει ακόμη περισσότερο το ήδη τεταμένο κλίμα στις τάξεις της Εθνικής ομάδας, λίγο πριν το EuroBasket. Συγκεκριμένα, ο Γιάννης Μπουρούσης και ο Νίκος Παππάς ενεπλάκησαν σε συμπλοκή, με ανταλλαγή μπουνιών, ενώ ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης τραυματίστηκε στην προσπάθειά του να τους χωρίσει.

Το συμβάν σημειώθηκε τη Δευτέρα 21 Αυγούστου 2017, στην τραπεζαρία του ξενοδοχείου «Caravel», μπροστά στα μάτια διεθνών παικτών αλλά και αθλητών των υπόλοιπων ομάδων που συμμετείχαν στο τουρνουά «Ακρόπολις». Η αφορμή ήταν εξωαγωνιστική και προέκυψε έπειτα από έντονη λεκτική αντιπαράθεση για προσωπική διαφωνία των δύο διεθνών. Η ένταση ήταν τέτοια, ώστε να προκληθούν ακόμη και υλικές ζημιές στον χώρο του εστιατορίου. Παρ’ όλα αυτά, λίγες ημέρες αργότερα οι δύο παίκτες έδωσαν τέλος στην κόντρα τους, βάζοντας πάνω απ’ όλα το συμφέρον της «επίσημης αγαπημένης», λίγο πριν την έναρξη του EuroBasket.

Λίγους μήνες αργότερα ένα νέο περιστατικό έλαβε χώρα, με αφορμή την προεπιλογή των 24 παικτών από τον Θανάση Σκουρτόπουλο για τα προκριματικά της Εθνικής ομάδας, με το όνομα του Νίκου Παππά να απουσιάζει από τη λίστα.

Ο γκαρντ του Παναθηναϊκού τότε βρέθηκε αντίπαλος με τον ομοσπονδιακό τεχνικό, ο οποίος εκείνη την περίοδο καθόταν στον πάγκο του ΓΣΛ-Φάρου. Μετά από εύστοχο τρίποντο, ο Παππάς φάνηκε να απευθύνεται έντονα προς τον 52χρονο προπονητή, σε ένα στιγμιότυπο που δεν πέρασε απαρατήρητο και να λέει: «Πάρε τον Χρηστίδη, βλάκα, πάρε τον Χρηστίδη». Την ατάκα άκουσε και ο Μανώλης Παπαμάκαριος, που αντέδρασε λέγοντας «μη μιλάς εσύ ρε», ενώ η φράση καταγράφτηκε και στην τηλεοπτική μετάδοση της ΕΡΤ.

Σε συνέχεια αυτού του περιστατικού μέσα στις τέσσερις γραμμές του παρκέ, ήρθε ένα post στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram θέτοντας στο στόχαστρο τους δημοσιογράφους.

Ο Νίκος Παππάς βρέθηκε για ακόμη μία φορά σε ανοιχτή κόντρα με τους δημοσιογράφους, αυτή τη φορά μέσω story που ανέβασε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, κατά τη διάρκεια του ταξιδιού της αποστολής του Παναθηναϊκού προς τη Μόσχα για την αναμέτρηση με την ΤΣΣΚΑ.

«Εδώ, κΑνουμε μεΡικές Διατασούλες πριν την προσγείωση», έγραψε χαρακτηριστικά, διαμορφώνοντας με ιδιαίτερο –και όχι τυχαίο– τρόπο το μήνυμά του κατά την επιστροφή από τη Λάρισα.

Έντονες ήταν εκείνες οι μέρες του Οκτώβρη με το ένα περιστατικό να διαδέχεται το άλλο. Ο Παναθηναϊκός πέτυχε μια σπουδαία ανατροπή απέναντι στη Φενέρμπαχτσε στο ΟΑΚΑ (70-68), με τον Νίκο Παππά να υπογράφει μια επιβλητική εμφάνιση και να σκοράρει το νικητήριο τρίποντο μόλις πέντε δέκατα πριν από το φινάλε.

Αμέσως μετά το πιο κομβικό σουτ της μέχρι τότε καριέρας του, και αφού ολοκλήρωσε τον πανηγυρισμό για το τρίποντο της νίκης, ο Παππάς στράφηκε προς την πλευρά των δημοσιογράφων στις εξέδρες του ΟΑΚΑ, κάνοντας χειρονομίες και χρησιμοποιώντας μερικά… γαλλικά.