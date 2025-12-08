Η Άννα Ντίβατς σοκάρει: «Θα έστελνα το παιδί μου στη φυλακή»!

Μετά από 11 χρόνια σιωπής η σύζυγος του Βλάντε Ντίβατς Άννα, αποκαλύπτει την αλήθεια για την υπόθεση «Countryman» που συγκλόνισε τη Σερβία.

Χρειάστηκε να περάσουν 11 χρόνια για να μιλήσει η σύζυγος του Βλάντε Ντίβατς, Άννα για την υπόθεση «Countryman», που προκάλεσε σάλο στη Σερβία, καθώς χάθηκε η ζωή ενός 21χρονου παιδιού.

Η σύζυγος του θρύλου του Σερβικού μπάσκετ και ενός από τους μεγαλύτερους παίκτες της Ευρώπης με τη σπουδαία καριέρα στο ΝΒΑ, αναφέρθηκε σε βίντεο που ανέβασε στο Tik Tok στο δυστύχημα που συνέβη στη γέφυρα Μπράνκοβο τον Ιούνιο του 2014, στο οποίο σκοτώθηκε ο Λούκα Γιοβάνοβιτς (21 ετών).

Εκείνο το μοιραίο βράδυ, ο νεαρός σκοτώθηκε από ένα αυτοκίνητο τύπου «Mini Countryman». Η έρευνα δεν οδήγησε πουθενά και ο κόσμος θεωρούσε πως η οικογένεια Ντίβατς είχε σχέση με το δυστύχημα, αλλά κατά κάποιο τρόπο «προστατεύονταν» επειδή υπήρχε η λάμψη του Βλάντε που εκτός από ένας πρώην παίκτης του ΝΒΑ ήταν και πρόεδρος της Ολυμπιακής Επιτροπής της Σερβίας.

Η Άννα Ντίβατς έπειτα από 11 χρόνια αναφέρθηκε σ’ αυτό το γεγονός και επιβεβαίωσε ότι ήταν ιδιαίτερα οδυνηρό που έμπλεξαν τα παιδιά της σε αυτό το δυστύχημα.

«Μιλώντας για το "Countryman", υπήρχαν φήμες ότι ένα από τα παιδιά μου οδηγούσε αυτό το αυτοκίνητο. Σύμφωνα με τις αξίες που έχουμε, προστατεύουμε τα παιδιά μας. Ο Θεός να φυλάξει να συμβεί κάτι τέτοιο, ο Θεός να φυλάξει από το να σκοτωθεί κάποιος, ο Θεός να φυλάξει αν κάποιος από αυτούς οδηγούσε, θα έκανα τα πάντα για να τιμωρηθεί το παιδί μου, να λάβει την τιμωρία που του αξίζει. Και αυτό λόγω της υπερβολικής αγάπης για το παιδί μου, επειδή πιστεύω ότι έτσι θα εξιλεωθεί για την αμαρτία του και θα ανακουφιστεί. Ο καθένας μας προστατεύει τα παιδιά του σύμφωνα με τις δικές του αξίες, είναι όλα ένας καθρέφτης του εαυτού μας», είπε η Άννα Ντίβατς σε ένα βίντεο που ανέβασε στο προφίλ της στο TikTok.

Προφανώς, η σύζυγος του Βλάντε Ντίβατς ήθελε να βγάλει από μέσα της όσα αισθανόταν όλα αυτά τα χρόνια και να εξηγήσει πόσο δύσκολη ήταν όλη αυτή η κατάσταση για την ίδια και την οικογένεια της.

