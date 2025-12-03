Νιουκάστλ Ιγκλς - Ηρακλής 80-108: «Ατσάλινος» Γηραιός για το 4/4
Ο Ηρακλής ταξίδεψε στην Αγγλία για να αντιμετωπίσει τους Νιούκαστλ Ιγκλς στο πλαίσιο της ENBL. Αυτή ήταν η τέταρτη συνεχόμενη νίκη για τους Θεσσαλονικείς στην ευρωπαϊκή διοργάνωση που επικράτησαν με 108-80 εκτός έδρας.
Να σημειωθεί ότι ο Ζόραν Λούκιτς δεν ήταν στην άκρη του πάγκου, καθώς δεν είχε εκδοθεί η βίζα του, συνεπώς χρέη head coach εκτέλεσε ο Σωτήρης Καραποστόλου. Στην προηγούμενη μεταξύ τους συνάντηση είχε επικρατήσει ξανά ο Ηρακλής στο Ιβανώφειο.
Εξαρχής το ματς... έγερνε προς την πλευρά των φιλοξενούμενων που σκόραραν 12 σερί πόντους στο ξεκίνημα για το 2-12 με πρωτοστάτες τους Φορμαν και Φαντερμπεργκ με την κυριαρχία να συνεχίζεται κλείνοντας το πρώτο δεκάλεπτο στο +20 (10-30). Οι Σμιθ και Φόστερ πήραν τη σκυτάλη στη δεύτερη περίοδο που η εικόνα δεν άλλαξε καθόλου με τους γηπεδούχους να είναι ανίκανοι να αντιδράσουν (35-55).
Μετά την ανάπαυλα, το παιχνίδι συνέχισε να έχει διαδικαστικό χαρακτήρα και με τους Ράιτ-Φόρμαν και Φάντερμπερκ να ηγούνται, το σκορ ξέφυγε στο 45-70, ενώ στο φινάλε του δεκαλέπτου οι Φόστερ και Χρηστίδης διαμόρφωσαν το 57-85 του 30’. Το παιχνίδι είχε ουσιαστικά κριθεί. Στο ντεμπούτο του, ο Έντλερ-Ντέιβις ανέβασε για πρώτη φορά τη διαφορά στο +30 (57-87) και λίγο αργότερα ήταν αυτός που υπέγραψε και την «100άρα» με τρίποντο για το 69-101 στο 35’, σε ένα ματς που είχε πάρει ξεκάθαρη τροπή από πολύ νωρίς.
Τα δεκάλεπτα: 10-30, 35-55, 57-85, 108-80
|Newcastle Eagles
|FG
|2PT FG
|3PT FG
|FT
|REB
|Coach: M. Steutel — Assistants: R. Fois, T. Lishman
|MIN
|PTS
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|OREB
|DREB
|REB
|AST
|TO
|STL
|BLK
|BLKR
|PF
|Fls on
|+/-
|#
|Players
|3
|R. Taylor *
|35:15
|28
|12/16
|75%
|9/9
|100%
|3/7
|42%
|1/1
|100%
|1
|2
|3
|3
|3
|3
|1
|0
|3
|3
|-14
|8
|D. Hammond *
|25:17
|10
|4/9
|44%
|2/2
|100%
|2/7
|28%
|0/0
|0%
|0
|2
|2
|0
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|-33
|14
|M. Jack *
|31:23
|14
|6/16
|37%
|5/10
|50%
|1/6
|16%
|1/2
|50%
|0
|3
|3
|3
|2
|1
|0
|2
|2
|3
|-27
|15
|C. Long *
|24:47
|8
|4/10
|40%
|4/7
|57%
|0/3
|0%
|0/0
|0%
|1
|6
|7
|1
|1
|1
|0
|1
|3
|1
|-12
|21
|E. Kanwei *
|23:50
|2
|1/5
|20%
|1/5
|20%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|2
|2
|1
|0
|1
|1
|2
|0
|1
|-20
|4
|M. Matthews
|6:46
|2
|1/2
|50%
|1/2
|50%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|1
|0
|0
|0
|1
|0
|0
|-2
|9
|S. Kande
|25:54
|12
|4/7
|57%
|0/1
|0%
|4/6
|66%
|0/0
|0%
|0
|1
|1
|2
|1
|1
|0
|0
|2
|1
|-6
|13
|D. Defoe (C)
|17:32
|2
|0/2
|0%
|0/2
|0%
|0/0
|0%
|2/2
|100%
|0
|0
|0
|2
|4
|1
|0
|0
|1
|1
|-16
|41
|M. Clarke
|9:16
|2
|1/1
|100%
|1/1
|100%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|1
|0
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|4
|0
|-10
|TEAM TOTALS
|200
|80
|33/68
|48%
|23/39
|58%
|10/29
|34%
|4/5
|80%
|4
|18
|22
|13
|13
|9
|2
|6
|17
|10
|Iraklis B.C.
|FG
|2PT FG
|3PT FG
|FT
|REB
|AST
|TO
|STL
|BLK
|PF
|+/-
|View Table Legend
|MIN
|PTS
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|OREB
|DREB
|REB
|AST
|TO
|STL
|BLK
|PF
|+/-
|#
|Players
|0
|D. Funderburk
|19:19
|16
|7/12
|58%
|7/10
|70%
|0/2
|0%
|2/4
|50%
|2
|5
|7
|1
|1
|1
|0
|1
|27
|3
|J. Wright Foreman
|24:15
|30
|10/13
|76%
|6/8
|75%
|4/5
|80%
|6/6
|100%
|0
|3
|3
|4
|2
|2
|0
|3
|31
|5
|S. Smith
|22:59
|14
|5/6
|83%
|4/5
|80%
|1/1
|100%
|3/4
|75%
|2
|6
|8
|2
|1
|1
|1
|2
|17
|10
|D. Moraitis (C)
|22:08
|2
|1/4
|25%
|1/2
|50%
|0/2
|0%
|0/0
|0%
|1
|4
|5
|6
|1
|0
|0
|0
|10
|16
|C. Syllas
|14:53
|2
|1/2
|50%
|1/1
|100%
|0/1
|0%
|0/1
|0%
|0
|2
|2
|0
|0
|2
|1
|2
|22
|4
|K. Foster
|23:35
|11
|3/6
|50%
|1/3
|33%
|2/3
|66%
|3/3
|100%
|0
|3
|3
|4
|2
|0
|1
|1
|-1
|7
|N. Tsiakmas
|15:07
|6
|2/3
|66%
|0/0
|0%
|2/3
|66%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|3
|3
|1
|0
|2
|17
|8
|M. Poulianitis
|7:15
|3
|1/2
|50%
|0/0
|0%
|1/2
|50%
|0/0
|0%
|1
|1
|2
|1
|1
|1
|0
|1
|-4
|11
|L. Ware
|11:03
|6
|3/5
|60%
|3/5
|60%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|1
|0
|1
|1
|1
|0
|2
|1
|-12
|12
|K. Kampouridis
|17:01
|4
|1/1
|100%
|1/1
|100%
|0/0
|0%
|2/2
|100%
|0
|2
|2
|1
|1
|0
|0
|2
|11
|14
|V. Christidis
|9:38
|6
|3/3
|100%
|3/3
|100%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|3
|3
|0
|1
|0
|2
|1
|13
|19
|J. Edler Davis
|12:47
|8
|3/6
|50%
|1/1
|100%
|2/5
|40%
|0/0
|0%
|0
|2
|2
|1
|0
|0
|0
|0
|9
|Team / Coaches
|1
|0
|1
|TOTAL
|200
|108
|40/63
|63%
|28/39
|71%
|12/24
|50%
|16/20
|80%
|7
|31
|38
|24
|15
|8
|6
|10
