Νιουκάστλ Ιγκλς - Ηρακλής 80-108: «Ατσάλινος» Γηραιός για το 4/4

Ευτυχία Οικονομίδου
Δημήτρης Μωραΐτης

O Ηρακλής έκανε μία μεγαλειώδη εμφάνιση στην Αγγλία επικρατώντας με 108-80 των Νιουκάστλ Ιγκλς για να κάνει το 4/4 στην ENBL.

Ο Ηρακλής ταξίδεψε στην Αγγλία για να αντιμετωπίσει τους Νιούκαστλ Ιγκλς στο πλαίσιο της ENBL. Αυτή ήταν η τέταρτη συνεχόμενη νίκη για τους Θεσσαλονικείς στην ευρωπαϊκή διοργάνωση που επικράτησαν με 108-80 εκτός έδρας.

Να σημειωθεί ότι ο Ζόραν Λούκιτς δεν ήταν στην άκρη του πάγκου, καθώς δεν είχε εκδοθεί η βίζα του, συνεπώς χρέη head coach εκτέλεσε ο Σωτήρης Καραποστόλου. Στην προηγούμενη μεταξύ τους συνάντηση είχε επικρατήσει ξανά ο Ηρακλής στο Ιβανώφειο.

Εξαρχής το ματς... έγερνε προς την πλευρά των φιλοξενούμενων που σκόραραν 12 σερί πόντους στο ξεκίνημα για το 2-12 με πρωτοστάτες τους Φορμαν και Φαντερμπεργκ με την κυριαρχία να συνεχίζεται κλείνοντας το πρώτο δεκάλεπτο στο +20 (10-30). Οι Σμιθ και Φόστερ πήραν τη σκυτάλη στη δεύτερη περίοδο που η εικόνα δεν άλλαξε καθόλου με τους γηπεδούχους να είναι ανίκανοι να αντιδράσουν (35-55).

Μετά την ανάπαυλα, το παιχνίδι συνέχισε να έχει διαδικαστικό χαρακτήρα και με τους Ράιτ-Φόρμαν και Φάντερμπερκ να ηγούνται, το σκορ ξέφυγε στο 45-70, ενώ στο φινάλε του δεκαλέπτου οι Φόστερ και Χρηστίδης διαμόρφωσαν το 57-85 του 30’. Το παιχνίδι είχε ουσιαστικά κριθεί. Στο ντεμπούτο του, ο Έντλερ-Ντέιβις ανέβασε για πρώτη φορά τη διαφορά στο +30 (57-87) και λίγο αργότερα ήταν αυτός που υπέγραψε και την «100άρα» με τρίποντο για το 69-101 στο 35’, σε ένα ματς που είχε πάρει ξεκάθαρη τροπή από πολύ νωρίς.

 

Τα δεκάλεπτα: 10-30, 35-55, 57-85, 108-80

Newcastle EaglesFG2PT FG3PT FGFTREB
Coach: M. Steutel — Assistants: R. Fois, T. LishmanMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTTOSTLBLKBLKRPFFls on+/-
#Players
3R. Taylor *35:152812/1675%9/9100%3/742%1/1100%1233331033-14
8D. Hammond *25:17104/944%2/2100%2/728%0/00%0220110010-33
14M. Jack *31:23146/1637%5/1050%1/616%1/250%0333210223-27
15C. Long *24:4784/1040%4/757%0/30%0/00%1671110131-12
21E. Kanwei *23:5021/520%1/520%0/00%0/00%0221011201-20
4M. Matthews6:4621/250%1/250%0/00%0/00%0001000100-2
9S. Kande25:54124/757%0/10%4/666%0/00%0112110021-6
13D. Defoe (C)17:3220/20%0/20%0/00%2/2100%0002410011-16
41M. Clarke9:1621/1100%1/1100%0/00%0/00%1010100040-10
TEAM TOTALS2008033/6848%23/3958%10/2934%4/580%4182213139261710

Iraklis B.C.FG2PT FG3PT FGFTREBASTTOSTLBLKPF+/-
View Table LegendMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTTOSTLBLKPF+/-
#Players
0D. Funderburk19:19167/1258%7/1070%0/20%2/450%2571110127
3J. Wright Foreman24:153010/1376%6/875%4/580%6/6100%0334220331
5S. Smith22:59145/683%4/580%1/1100%3/475%2682111217
10D. Moraitis (C)22:0821/425%1/250%0/20%0/00%1456100010
16C. Syllas14:5321/250%1/1100%0/10%0/10%0220021222
4K. Foster23:35113/650%1/333%2/366%3/3100%03342011-1
7N. Tsiakmas15:0762/366%0/00%2/366%0/00%0003310217
8M. Poulianitis7:1531/250%0/00%1/250%0/00%11211101-4
11L. Ware11:0363/560%3/560%0/00%0/00%10111021-12
12K. Kampouridis17:0141/1100%1/1100%0/00%2/2100%0221100211
14V. Christidis9:3863/3100%3/3100%0/00%0/00%0330102113
19J. Edler Davis12:4783/650%1/1100%2/540%0/00%022100009
Team / Coaches101
TOTAL20010840/6363%28/3971%12/2450%16/2080%7313824158610
     

