O Ηρακλής έκανε μία μεγαλειώδη εμφάνιση στην Αγγλία επικρατώντας με 108-80 των Νιουκάστλ Ιγκλς για να κάνει το 4/4 στην ENBL.

Ο Ηρακλής ταξίδεψε στην Αγγλία για να αντιμετωπίσει τους Νιούκαστλ Ιγκλς στο πλαίσιο της ENBL. Αυτή ήταν η τέταρτη συνεχόμενη νίκη για τους Θεσσαλονικείς στην ευρωπαϊκή διοργάνωση που επικράτησαν με 108-80 εκτός έδρας.

Να σημειωθεί ότι ο Ζόραν Λούκιτς δεν ήταν στην άκρη του πάγκου, καθώς δεν είχε εκδοθεί η βίζα του, συνεπώς χρέη head coach εκτέλεσε ο Σωτήρης Καραποστόλου. Στην προηγούμενη μεταξύ τους συνάντηση είχε επικρατήσει ξανά ο Ηρακλής στο Ιβανώφειο.

Εξαρχής το ματς... έγερνε προς την πλευρά των φιλοξενούμενων που σκόραραν 12 σερί πόντους στο ξεκίνημα για το 2-12 με πρωτοστάτες τους Φορμαν και Φαντερμπεργκ με την κυριαρχία να συνεχίζεται κλείνοντας το πρώτο δεκάλεπτο στο +20 (10-30). Οι Σμιθ και Φόστερ πήραν τη σκυτάλη στη δεύτερη περίοδο που η εικόνα δεν άλλαξε καθόλου με τους γηπεδούχους να είναι ανίκανοι να αντιδράσουν (35-55).

Μετά την ανάπαυλα, το παιχνίδι συνέχισε να έχει διαδικαστικό χαρακτήρα και με τους Ράιτ-Φόρμαν και Φάντερμπερκ να ηγούνται, το σκορ ξέφυγε στο 45-70, ενώ στο φινάλε του δεκαλέπτου οι Φόστερ και Χρηστίδης διαμόρφωσαν το 57-85 του 30’. Το παιχνίδι είχε ουσιαστικά κριθεί. Στο ντεμπούτο του, ο Έντλερ-Ντέιβις ανέβασε για πρώτη φορά τη διαφορά στο +30 (57-87) και λίγο αργότερα ήταν αυτός που υπέγραψε και την «100άρα» με τρίποντο για το 69-101 στο 35’, σε ένα ματς που είχε πάρει ξεκάθαρη τροπή από πολύ νωρίς.

Τα δεκάλεπτα: 10-30, 35-55, 57-85, 108-80

Newcastle Eagles FG 2PT FG 3PT FG FT REB Coach: M. Steutel — Assistants: R. Fois, T. Lishman MIN PTS M/A % M/A % M/A % M/A % OREB DREB REB AST TO STL BLK BLKR PF Fls on +/- # Players 3 R. Taylor * 35:15 28 12/16 75% 9/9 100% 3/7 42% 1/1 100% 1 2 3 3 3 3 1 0 3 3 -14 8 D. Hammond * 25:17 10 4/9 44% 2/2 100% 2/7 28% 0/0 0% 0 2 2 0 1 1 0 0 1 0 -33 14 M. Jack * 31:23 14 6/16 37% 5/10 50% 1/6 16% 1/2 50% 0 3 3 3 2 1 0 2 2 3 -27 15 C. Long * 24:47 8 4/10 40% 4/7 57% 0/3 0% 0/0 0% 1 6 7 1 1 1 0 1 3 1 -12 21 E. Kanwei * 23:50 2 1/5 20% 1/5 20% 0/0 0% 0/0 0% 0 2 2 1 0 1 1 2 0 1 -20 4 M. Matthews 6:46 2 1/2 50% 1/2 50% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 -2 9 S. Kande 25:54 12 4/7 57% 0/1 0% 4/6 66% 0/0 0% 0 1 1 2 1 1 0 0 2 1 -6 13 D. Defoe (C) 17:32 2 0/2 0% 0/2 0% 0/0 0% 2/2 100% 0 0 0 2 4 1 0 0 1 1 -16 41 M. Clarke 9:16 2 1/1 100% 1/1 100% 0/0 0% 0/0 0% 1 0 1 0 1 0 0 0 4 0 -10 TEAM TOTALS 200 80 33/68 48% 23/39 58% 10/29 34% 4/5 80% 4 18 22 13 13 9 2 6 17 10